Carolina Marconi, chi è il suo dramma/ “Un anno fa è iniziata la mia battaglia”

Avere un tumore non può che cambiare le prospettive per ogni persona, indipendentemente dall’età in cui questo può capitare. Provare paura all’idea di doversi sottoporre a cure pesanti (una donna teme soprattutto la perdita dei capelli provocata dalla chemioterapia) e di non farcela è decisamente inevitabile. Se questo capita a un personaggio famoso sempre più spesso attraverso i social si decide di condividere questa esperienza in modo tale da ricevere qualche messaggio di incoraggiamento, ma allo stesso tempo dare coraggio a chi si trova nella stessa situazione.

Recentemente tutto questo è stato vissuto anche da Carolina Marconi, a cui è stato diagnosticato un cancro al seno proprio quando non se lo sarebbe mai aspettata. Lei, infatti, era intenta a sottoporsi a una serie di esami preliminari prima di provare a realizzare il suo sogno di diventare mamma. Ora che il peggio sembra essere passato, lei sta lentamente provando a ritrovare la serenità: “La vita non è poi così scontata come sembra – ha scritto sul suo profilo social -. Ho imparato ad apprezzare ogni singola cosa. È sempre il momento giusto di fare ciò per cui vale la pena lottare”.

Carolina Marconi: il racconto della malattia sui social

Carolina ha deciso di condividere tutto il percorso di cure che ha dovuto affrontare, compreso il momento in cui ha deciso di rasarsi i capelli a zero consapevole che poi li avrebbe persi. Recentemente lei ne ha approfittato anche per rievocare una data che è rimasta impressa nella sua mente, il 6 aprile, giorno in cui è stata costretta a sottoporsi all’intervento chirurgico al seno: “Esattamente un anno da quando è iniziata la mia battaglia… è il giorno in cui mi sono operata – ha scritto su Instagram -. Ricordo perfettamente quel momento… ero terrorizzata nel dover fare questo intervento. Prima di chiudere gli occhi ho preso il telefonino e ho scritto un ti amo a tutte le persone a me care“.

Dopo l’operazione lei non aveva esitato a mostrarsi sul letto d’ospedale, così come ha voluto condividere la gioia provata quando ha finalmente concluso le cure. Questa brutta esperienza l’ha poi portata a guardare con prospettive diversa alla sua quotidianità: “Ho imparato ad apprezzare ogni singola cosa. È sempre il momento giusto di fare ciò per cui vale la pena lottare” – sono state le sue parole.











