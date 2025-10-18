Sorata è la madre della showgirl Carolina Marconi, donna che prenderà parte alla prossima puntata di Verissimo. Le due sono molto legate.

Soraya è la madre di Carolina Marconi, ex showgirl che prenderà parte alla trasmissione Verissimo, programma che andrà in scena sabato 18 Ottobre 2025. Le due hanno un grande legame e più volte la donna ha raccontato di come sua madre le stia stata vicina in momenti particolarmente importanti nella sua vita.

Pasquale e Soraya sono i genitori di Carolina Marconi. Padre italiano e madre venezuelana, l’uomo era un diplomatico ed è venuto a mancare qualche anno fa. Carolina ha tre fratelli e due sorelle, la sua famiglia è sempre stata molto unita ma riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. La madre di Carolina fa parte dei Testimoni di Geova.

Anna Falchi, chi è: le origini finlandesi e la carriera da showgirl/ Il successo con Miss Italia

Questa situazione ha creato alcune problematiche in famiglia con la madre che non si parla più con una delle sorelle di Carolina Marconi che si è dissociata dalla religione ed anche poi dalla famiglia. Ma la madre Soraya ha vissuto con Carolina il dramma legato alla malattia e le è stata vicina in questo momento piuttosto delicato della sua vita.

Barbara De Rossi, chi è: tra tv e cinema/ La malattia: "Ho temuto davvero di avere un brutto male"

Carolina Marconi e la rivelazione su sua madre Soraya “aveva uno piccolo cancro alla tiroide”

Nel corso di una puntata avvenuta a Verissimo in questo 2025 Carolina Marconi ha parlato della sua malattia, la lotta contro il tumore al seno che ha sconfitto qualche anno fa. La donna ha raccontato di come la madre abbia avuto un ruolo importante nel corso della sua vita:

“Mia madre mi ha sostenuto tanto quando mi hanno dato la diagnosi, mi ha preso per mano con sè e non mi ha mai mollata. Posso solo dire che sono fortunata ad avere una mamma cosi” e Carolina ha poi rivelato che anche la madre ha dovuto combattere contro un cancro ma inizialmente glielo ha tenuto nascosto per non gravare su di lei:

Chi è il fidanzato di Nathalie Caldonazzo/ Caterina Balivo: "4 mesi e già un anello? Filippo fa sul serio!”

“Anche mia madre ne aveva uno piccolo alla tiroide, mia sorella me lo teneva nascosto perchè era appena arrivata la mia notizia. Per fortuna lei è stata operata ed è andata tutto bene. Abbiamo condiviso la lotta contro il tumore, ho toccato il fondo, mi sento una miracolata a stare qui con mia mamma”.