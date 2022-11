Carolina Marconi chiude con Pamela Prati: “Non sopporto come mi punzecchia”/ “Le unghie se le fa da sola ora”

Carolina Marconi chiude con Pamela Prati: lite e accuse al Grande Fratello Vip

Si scatena lo scontro in diretta al Grande Fratello Vip 2022 tra Carolina Marconi e Pamela Prati. Le due donne sembravano essersi riappacificate alla fine della scorsa puntata, invece alcuni confessionali di Carolina hanno mostrato dissapori ancora latenti tra le due donne. Questo ha acceso in diretta una nuova lite che ha portato la Marconi a minacciare anche di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip: “Posso anche andarmene via oggi – ha spiegato ad Alfonso Signorini – non sopporto come mi punzecchiano tra Pamela o Giaele e come faceva Elenoire”.

Carolina Marconi contro Pamela Prati: “Le unghie adesso te le fai tu”

Lo scontro con Pamela Prati è però proseguito al momento delle nomination palesi. Carolina e Pamela si sono infatti nominate a vicenda, facendo scattare un nuovo dibattito in diretta. La Marconi si è però detta molto risentita e ha spiegato il motivo: “Le ho anche fatto le unghie per te volte! Adesso te le fai da sola!” ha sbottato. Signorini ha appoggiato pienamente lo sfogo di Carolina: “Ah, se è così però Pamela ci sta lo sfogo di Carolina!” Di certo lo scontro avrà seguito anche dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

