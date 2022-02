Carolina Marconi “Covid? Ora sto bene, ma che paura”/ “Dopo quattro giorni brutti…”

Il Covid non è una semplice influenza. Carolina Marconi lo ha ribadito a Storie Italiane. Dopo aver combattuto il tumore, si è ritrovata a dover lottare contro l’infezione da coronavirus. “Non mi faccio mancare niente”, ha esordito con una battuta la showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana, nota per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello. “Adesso va bene, ma ho trascorso quattro giorni bruttini. Ho avuto febbre alta, bronchi e mal di ossa. Meno male che avevo la terza dose di vaccino, mi sentivo protetta”, ha raccontato in collegamento con il programma di Eleonora Daniele.

Carolina Marconi/ "Il mio fidanzato Alessandro Tulli mi toglieva la parrucca perché…"

Su come sia avvenuto il contagio non ha alcuna certezza: “Non so come l’ho preso, in questo periodo sono molto attenta. Ma l’importante è poterne parlare”. Carolina Marconi non ha, però, nascosto di aver vissuto giorni difficili. “Ti dico la verità: ho avuto paura, perché ho appena finito la chemio e ho le difese immunitarie basse”. Il vaccino anti Covid, dunque, si è rivelato un valido alleato.

Carolina Marconi e Alessandro Tulli/ "Al bimbo diremo grazie per aver salvato mamma"

CAROLINA MARCONI “VACCINO? LA SCELTA MIGLIORE”

Carolina Marconi a Storie Italiane ha spiegato di essersi sottoposta a quattro tamponi dopo i primi sintomi. “Tutti negativi, eppure avevo febbre, mal di gola, tosse. Il quinto tampone è risultato positivo, ma ora è passato tutto. Mi è rimasta un po’ di tosse”. Sabato si sottoporrà al tampone di controllo per capire se si è negativizzata. “Però ragazzi, vaccinatevi: il vaccino salva la vita”, l’appello lanciato dalla showgirl.

Carolina Marconi ha rassicurato circa le sue condizioni e ha offerto la sua testimonianza. “Anche io otto mesi fa, prima di fare la chemio, ho avuto paura quando il medico mi ha detto che dovevo essere vaccinata. In quel momento non avevo scelta, dovevo vaccinarmi, ma è la cosa migliore che ho fatto: ti protegge”. E ha concluso spiegando che agli amici che le dicono di non potersi vaccinare perché hanno problemi risponde: “Proprio perché li avete vi dovete proteggere”.

Carolina Marconi e il cancro: "Ho toccato il fondo"/ "Chemio finita e sono felice"

© RIPRODUZIONE RISERVATA