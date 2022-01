Carolina Marconi e il cancro: “Ho toccato il fondo”/ “Chemio finita e sono felice”

Carolina Marconi e la lotta contro il cancro

Carolina Marconi ripercorre le tappe della malattia a Verissimo. La showgirl ha appena concluso la battaglia contro il cancro e dopo un periodo terribile vede un po’ di luce in fondo al tunnel. A tu per tu con Silvia Toffanin rivive i momenti più difficili della sua battaglia, ma riassapora anche i miglioramenti e i progressi grazie alle cure. “Adesso ho finito la chemio e sono felice. Sto bene”, assicura Carolina Marconi al pubblico di Canale 5.

L’ex gieffina ha avuto paura, d’altra parte ha vissuto le pene dell’inferno: “Ho toccato il fondo, ma adesso sono risalita più forte di prima. Io e il mio compagno siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme”, le sue parole nell’intervista a Verissimo. Adesso Carolina Marconi vuole definitivamente voltare pagina e pensare al futuro, nella speranza di aver messo al tappeto la malattia una volta per tutte.

“Inizio a sentire i capelli che ricrescono. Ogni tanto prendo la spazzola e mi pettino, solo per ricordarmi come si faceva”, dice Carolina Marconi a Silvia Toffanin. La lotte contro il tumore al seno è cominciata circa un anno fa circa per la modella: la prima diagnosi, poi le cure e infine l’asportazione della mammella. Un calvario che ha affrontato con la famiglia al suo fianco, ma soprattutto insieme al suo Alessandro che l’ha seguita passo dopo passo.

“Il cancro non dipende da nessuno ma conta lo spirito con cui lo si affronta: se lo fai in modo positivo riesci a superare tutto. Questa cosa mi ha uccisa, ho toccato il fondo, ma ora sono risalita più forte di prima. La vita me la voglio godere tutta”, le dichiarazioni commosse della Marconi. L’intervista completa oggi pomeriggio, sabato 22 gennaio, su Canale 5 a Verissimo.

