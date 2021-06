Carolina Marconi e la chemio: “Sto perdendo i capelli”/ “Non li raso fino a quando..”

Carolina Marconi non perde la grinta e la voglia di sorridere. L’ex concorrente del Grande Fratello sta affrontando la battaglia più grande della sua vita, quella contro il tumore condividendo le proprie emozioni sui social. Attraverso il suo profilo Instagram racconta le tappe di una battaglia che ha cominciato con tanta forza e, alla vigilia del secondo ciclo di chemioterapia, svela come si sente e come sta affrontando il tutto. “Fra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa. Vi confesso che avevo una paura matta x gli effetti collaterali che poteva causare… dolori articolari, vomito e caduta dei capelli… fortunatamente in questi giorni non ho avuto tanto questi sintomi… ahimè fino a stamattina… quando mi sono accorta che invece un po’ di ciuffi di capelli li sto perdendo… tra un po’ mi vedrete pelatina (finché non cadono quasi completamente non me li raso ancora)”, ha raccontato Carolina che sfoggia il più bello dei sorrisi.

Carolina Marconi e la battaglia contro il tumore

Sorridente, in tenuta sportiva, Carolina Marconi sta affrontando tutto con coraggio senza rinunciare alle sue passioni. L’ex gieffina racconta di allenarsi, di seguire un’alimentazione sana evitando frittura, dolcì, carne rossa e latticini e di concedersi un momento di svago attraverso la lettura di un buon libro. “Mi sento benissimo anche se un po’ stanca… inoltre cerco di tenere occupata la testa con tante cose positive, il segreto è non perdersi mai d’animo e tirarsi su… ci sono dei giorni duri si certo sono umana, ma proprio in quei giorni più difficili cerco di essere motivata ed affrontarli con forza e determinazione senza mai abbattersi”, racconta ancora Carolina che è circondata dall’affetto della famiglia, degli amici e dei fans che la stanno supportando in ogni momento. Proprio ai fans ha rivolto un ringraziamento speciale per i tanti messaggi ricchi dìaffetto che le inviano ogni giorno.

