Carolina Marconi: “Giaele? Vuole farsi la storia con Antonino senza rinunciare al miliardario”/ Lei: “Falsa!”

Sembra ormai arrivata al capolinea l’amicizia tra Giaele De Donà e Carolina Marconi al Grande Fratello Vip. Dopo un’iniziale diffidenza, sembrava stesse nascendo tra le due un bel rapporto e invece la nomination fatta ieri dalla Marconi alla De Donà ha scatenato gli animi. Giaele, nel ‘segreto’ del confessionale si è detta infatti furiosa con Carolina, al punto tale da dichiarare di non voler avere con lei alcun tipo di rapporto da quel momento in poi.

“Per me è una falsa e resta una falsa, non voglio averci a che fare per tutto il percorso! Per me è morta, non esiste più.” ha tuonato furiosa Giale. E sui sospetti lanciati dalla Marconi su Antonino e suo marito ha replicato: “Pensasse al suo che deve ancora avvenire invece di parlare del mio! Per me è l’incoerenza, la falsità, potrei dirne di ogni su di lei!”

Carolina Marconi attacca Giaele: “Non vuole rinunciare al miliardario ma vuole la storia con Antonino”

Dal suo canto, Carolina Marconi ha espresso senza peli sulla lingua ciò che pensa di Giaele De Donà, del suo rapporto con Antonino Spinalbese e del trattamento dato a suo marito: “Si vede che le piace Antonino, sotto le coperte è lei che lo cerca, io vedo che lei va oltre!”, ha ammesso. Ha quindi proseguito, lanciando una stoccata a Giaele: “Vedo una una ragazza che ha 23 anni e non vuole rinunciare all’uomo miliardario però se la vuole fare questa storia d’amore qui dentro!” Parole queste che potrebbero, nel corso della diretta di lunedì prossimo, dare inizio ad un confronto particolarmente infuocato tra le due donne.

