Carolina Marconi ha perso il cane Zora: “Sto malissimo”/ “Lei è la mia vita”

Carolina Marconi, modella ed ex concorrente del Grande Fratello, ha reso noto di avere perso il suo cane Zora, di undici anni d’età e bisognoso di cure. Anzi, per l’esattezza di tratta di una cagnolina, di razza chihuahua, a pelo lungo e di color bianco champagne. Per questo motivo, la showgirl, disperata per l’accaduto, ha lanciato su Instagram un appello accorato a tutti i suoi followers, chiedendo loro di aiutarla concretamente per ritrovare la sua fedele amica a quattro zampe, ricevendo numerosi commenti di sostegno e di incoraggiamento.

Zora, purtroppo, si è allontanata di casa per colpa di un operaio che ha colpevolmente e inavvertitamente lasciato aperto il cancello della sua abitazione e l’animale è uscito in strada, senza più fare ritorno alla sua abitazione. Nel suo post, Carolina Marconi ha inserito ulteriori dettagli per agevolare il ritrovamento del cane: “Urgente! Ieri pomeriggio si è persa la mia cagnolina di nome Zora. È un chihuahua con pelo lungo di color bianco champagne. Un operaio ha lasciato senza volere il cancello del mio giardino aperto. Dalle telecamere si vede che esce fuori, ma non torna più indietro. È successo a Roma Nord, in zona Tomba di Nerone – via Cassia, nei pressi del Carrefour. È munita di chip e abbiamo già sporto denuncia agli organi competenti. Al momento della scomparsa aveva un collarino antiparassitario”.

CAROLINA MARCONI: “NON VEDO L’ORA DI RIABBRACCIARE ZORA, AIUTATEMI”

In conclusione, l’ex gieffina ha chiesto a tutti i suoi fan di aiutarla nelle operazioni di ritrovamento del suo cane: “Vi prego, datemi una mano a ritrovare Zora. Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa o l’ha trovata, pensate che c’è la sua mamma che sta malissimo e non vede l’ora di riabbracciarla… Lei è la mia vita!”.

Un momento davvero terribile dal punto di vista emotivo per la donna, che sta lottando contro un cancro al seno, documentando passo dopo passo la sua battaglia a colpi di scatti fotografici postati sui social network, nei quali si mostra sorridente e determinata a guarire quanto prima. Certo, lo stress va evitato e questa situazione connessa alla piccola Zora non giova di certo al suo stato di salute: ecco perché in tanti si stanno attivando per fare sì che l’appello di Carolina Marconi non cada nel vuoto.

