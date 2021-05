Carolina Marconi ha tumore al seno/ Operata, come sta? “Prima chemio a metà giugno”

Carolina Marconi, attrice e showgirl di origini venezuelane celebre per la sua partecipazione nel 2004 al reality show di Canale 5 “Grande Fratello”, ha pubblicato un messaggio choc su Instagram, nel quale ha rivelato ai suoi followers di avere un tumore al seno, per il quale è stata operata nei giorni scorsi. Ora dovrà avviare il proprio percorso di cura e, come si legge a corredo della fotografia pubblicata in riva al mare, la donna ha approfittato di questi due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno, in quanto non potrà più prendere il sole fino a dicembre.

Sui suoi canali social, la ragazza ha voluto ringraziare tutti per i tanti messaggi che ha ricevuto, poiché le danno tanta forza e una carica positiva. Poi, un “grazie” alla famiglia e agli amici: “Mi hanno organizzato un week-end stupendo nella mia amata Formia, un posto magico, perché ci andavo fin da quando ero una bambina”. Successivamente, la showgirl ha rivelato di essere agitata per il suo stato di salute, ma di essere al tempo stesso fortunata, “perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola”.

CAROLINA MARCONI: “MI CADRANNO I CAPELLI, LI HO SEMPRE AVUTI LUNGHI”

Carolina Marconi, nel prosieguo del suo sfogo social, ha detto di essere anche triste e arrabbiata perché, con la chemio, le cadranno i capelli: “Li ho sempre portati lunghi ma non è un problema cresceranno e mi divertirò a cambiare i look con le parrucche. Sicuramente perderò anche le mie ciglia, ma ci sono sempre le ciglia finte”. Nei giorni scorsi l’ex gieffina ha dichiarato di aver affrontato un’operazione difficile, durata più o meno 8 ore, per l’asportazione del tumore e la ricostruzione della mammella, sacrificata per evitare la radioterapia. “Quel giorno ero la prima della lista ad essere operata alle 8 del mattino – ha raccontato –. Mi ricordo che prima di chiudere gli occhi ero terrorizzata dal pensiero di non risvegliarmi. Così, cellulare alla mano, ho scritto la parola ‘ti amo’ e ho inviato un messaggio WhatsApp a tutte le persone alle quali voglio bene”. Tra queste c’era sicuramente Alessandro Tulli, ex attaccante della Roma, a cui è sentimentalmente legata dal 2014 e che la sta supportando in questo periodo complicato.

