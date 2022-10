Carolina Marconi, “Ho dovuto cambiare atteggiamento”/ La rivelazione inaspettata…

Carolina Marconi e la rivelazione inaspettata: “Non sono aggressiva ma…”

Carolina Marconi parla con Charlie Gnocchi riguardo i suoi lati del carattere. La concorrente del Grande Fratello Vip è stata spesso accusata di essere aggressiva. Carolina Marconi è stata al centro delle dinamiche del reality in queste settimane in quanto protagonista di scontri accesi con Sofia Giaele De Donà e Pamela Prati. Carolina ammette di avere il suo carattere fumantino ma dice: “Cerco di respirare perché ho il mio carattere. Sono educata perché mi conosco”. Charlie Gnocchi infatti concorda con il suo pensiero: “I tuoi genitori ti hanno educato bene”. Carolina poi fa notare: “A volte la mia educazione viene scambiata come incapacità di dare delle risposte”. Charlie Gnocchi indaga sui familiari di Carolina Marconi e chiede: “Loro come sono?”. Carolina risponde: “Papà non c’è più ma era una persona molto educata come lo è mia madre. Riconosco di essere anche orgogliosa ma ho dovuto modificare questo mio lato del carattere. Ora cerco di vivermi le cose belle e farmi scivolare addosso quelle brutte. La vera forza nella vita ce l’ha chi fa il primo passo”, dice.

Le dichiarazioni di Carolina hanno fatto il giro del web e sono state condivise dal pubblico che sin dall’inizio ha tifato per Carolina Marconi. La donna è entrata nella casa del Grande Fratello Vip dopo aver sconfitto una brutta malattia. Una lezione importante di vita per tutti coloro che si trovano ad affrontare lo stesso calvario.

Carolina Marconi è ai ferri corti con Pamela Prati. Da alcune settimane, le due concorrenti del Grande Fratello Vip non si rivolgono più nemmeno la parola. Nella scorsa puntata, Carolina ha deciso di mandare in nominatio la Prati che però non ha digerito il comportamento della gieffina. Carolina Marconi non crede a quanto raccontato da Pamela Prati sulla sua carriera e dice: “La smaschero perché io sulle sue canzoni so la verità. Ma guarda che ha mentito anche su quello. Lei ha fatto Que Te La Pongo e l’altra è Menealo. La prima è di una cantante e la seconda di un gruppo famoso in Sud America. Ma cos’ha fatto lei? Non le ha scritte lei! Queste ti assicuro che non le ha scritte. Le altre, quali sono le altre che ha scritto? Forse ha scritto le altre, ma queste due no. Ti sottoscrivo che non sono sue. Ti giuro che non sono fatte da lei. Lei si vanta, si vantava ‘sì Menealo l’ho fatta io è bella’ e cantava. Io le ho detto ‘ma cos’hai fatto tu? Non l’hai fatta tu’. Ma dovrebbe dire la verità, che l’ha rifatta e l’ha riproposta, ma che non è sua, non l’ha scritta lei”.

Il battibecco era già iniziato durante la puntata del Grande Fratello Vip a causa delle nomination. Carolina aveva mandato in nomination Pamela spiegando poi le motivazioni: “E che significa, nemmeno a Patrizia ho parlato, ma non per questo mi devi nominare, capisci?”. La gieffina, quindi, ha ribadito: “Ma tu adesso di punto in bianco mi parli perché non ti ha nominato il pubblico, sei contenta” e la Prati: “Se sei onesta, io ti ho parlato prima, ti ho detto che freddo” .











