Carolina Marconi: “Ho sconfitto il tumore al seno”/ “Sto bene, ora voglio un figlio”

Carolina Marconi ha sconfitto il tumore al seno: la notizia più bella è stata data dalla diretta interessata ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno, dopo essere già stata lanciata sui social media (Instagram) ieri sera. “Ho fatto la mammografia, mi hanno detto che sto bene, che non ho niente. Adesso voglio un figlio, ci potrà essere la possibilità di fare una gravidanza interrompendo la cura dopo due anni”, ha esordito l’ex concorrente del Grande Fratello nello studio televisivo di Eleonora Daniele, con quest’ultima che, visibilmente commossa, ha ricordato il post scritto dalla donna nelle scorse ore.

Carolina Marconi, chemioterapia finita/ "È stato un percorso molto duro"

“Eccomi qui – si legge online –… Ieri sono andata a fare la mammografia ed ero molto preoccupata… Sembrava di rivivere l’inizio della mia storia, ormai conoscevo a memoria gli occhi dell’ecografo per capire se andava tutto bene. Continuava a fare foto (con quel bip assordante), allora gli ho chiesto se c’era qualcosa che non andava… ‘Carolina, per prassi dobbiamo zoommare e fare le foto, ma stai tranquilla che andrà tutto bene… Beh, in quegli attimi ti vengono automaticamente tanti pensieri… Nel mio inconscio ripensavo a tutto quello che ho passato, a tutte le difficoltà che ho dovuto incontrare in questo percorso durissimo… Il desiderio di avere una vita normale era il mio unico pensiero”.

Carolina Marconi "Mi han tolto e ricostruito i seni"/ "Cancro mi ha cambiato la vita"

CAROLINA MARCONI: “UN PIANTO LIBERATORIO”

Nel prosieguo del suo post, Carolina Marconi ha scritto: “‘Stai benone‘, mi interruppe il dottore Marco, e non potete capire la felicità che ho provato. Un pianto liberatorio mi ha completamente riempito il cuore di una gioia immensa, mi sembrava di sognare… I miei occhi luccicanti erano pieni di felicità… Per la prima volta dopo 9 mesi non avevo più paura e ringrazio Dio per questo, perché sono ancora qui a raccontarvelo. Sono contenta perché non ho mai mollato. Ho sempre pensato che le grandi cose richiedono tempo. Ho scritto solo oggi perché nel pomeriggio ho fatto la terza dose del vaccino e neanche a dirlo l’ansia mi assaliva. Vorrei semplicemente dirvi grazie x l’affetto che ricevo ogni giorno”.

Francesco Fredella/ "Chi attacca Carolina Marconi è un imbecille! Lei è pazzesca"

Poi, un post scriptum: “Ah, dimenticavo, mi stanno crescendo i capelli. Un po’ a chiazze, che sembro un dalmata, ma si comincia a vedere qualcosa e quando prude la testa vuol dire che iniziamo a stare ad un buon punto. Vi voglio bene sempre, dalla vostra pelatina”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA