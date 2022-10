Carolina Marconi “ho vissuto violenze fisiche e verbali”/ La rivelazione al GF VIP

Carolina Marconi spaventata al Grande Fratello Vip 2022. Cosa è successo alla conduttrice all’interno della casa più spiata d’Italia? La ex concorrente del GF “Nip” ha reagito molto male alla violenta discussione scoppiata nella casa tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Sono volate parole pesantissime tra i due vipponi che hanno scombussolato non solo gli equilibri all’interno della casa, ma lasciato anche degli strascichi tra i concorrenti. In particolare è Carolina a lamentarsi verso Amaurys: “il tono che hai usato con una ragazza può essere interpretato male. Tu e Charlie siete stati violenti”.

La Marconi poi, confrontandosi con Amaurys Perez ha detto: “non voglio andare contro di te, ma il tono che hai usato prima è stato esagerato. Sono una donna di 44 anni che riconosce quella voce e che ha subito tanto”.

La lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi ha fatto ricordare a Carolina Marconi un momento molto duro e difficile della sua vita. La showgirl, infatti, in passato è stata sposata con Salvatore De Lorenzis. L’ex marito nel 2015 è stato condannato a 1 anno e 5 mesi per maltrattamenti in famiglia. Un periodo difficilissimo per la Marconi che ha raccontato: “ho vissuto violenze fisiche e verbali. Mi hai fatto impressione. Mi hai sollecitato qualcosa…per questo piango. Quando usciremo ti racconterò. Qui non posso parlare di cose così delicate”.

Le parole della Marconi hanno fatto riflettere Amaurys Perez dispiaciuto nello scoprire il suo passato così difficile, ma ha prontamente precisato: “mi hai detto che sono violento e autoritario. Sono due cose diverse. E poi come mai lo dici a me e basta? Perché sono alto 1,94, peso 102 chili e ho la voce grossa” – chiarendo il motivo del suo alzare la voce – “urlavo perché il ‘signor tuttologo’ è arrivato a dirmi di cosa devo o non devo parlare. Stavamo parlando di Marco e io mi sono sentito chiamato in causa. Lui è arrivato adire che non dovevamo parlarne. Ma chi ca**o sei? Non è la prima volta che lo fa. Questo ti manda a fare in c**o e due giorni dopo ti dice ti voglio bene”.

