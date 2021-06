Carolina Marconi: “La chemio? Ero terrorizzata”/ “Sono crollata a piangere e…”

Carolina Marconi, negli scorsi giorni, ha annunciato di avere un tumore al seno. Dopo essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica, l’ex gieffina dovrà fare anche la chemioterapia. Ieri, giovedì 3 giugno, per la Marconi è stato un giorno importante e, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha annunciato l’inizio del suo percorso. “Oggi il 3 giugno sarà x me una data importante: ho messo il picc-port, la cannula di 41 cm in vena che mi seguirà per tutto il mio percorso…secondo step raggiunto, visto che il primo era l’intervento”, ha scritto su Instagram la Marconi. Sincera, Carolina Marconi ha ammesso di aver avuto paura e di aver pianto. “Non vi nego che oggi avevo un po’ di fifa e terrore, purtroppo sono crollata a piangere davanti all’infermiere, sono umana nn un robot ..in questi casi piangere e’ uno sfogo, una liberazione, fa bene all’anima, paradossalmente ti senti più forte di prima”, ha aggiunto.

Carolina Marconi e la lotta contro il tumore

Dopo aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, Carolina Marconi continua ad essere seguitissima sui social e ai fans sta raccontando la lotta contro il tumore. Carolina ha così raccontato che è stato più facile di ciò che pensasse e di aver fatto tutto in venti minuti. Dopo aver lasciato l’ospedale, è tornata a casa senza perdere la sua voglia di vivere. Con una bachata, si è rimessa in auto ritrovando immediatamente la sua forza e la sua positività. “Poco dopo sono uscita dal policlinico Gemelli più tranquilla, ho messo una bella bachata in macchina, sapete che mi piace ballare, e con il ritmo della musica è ritornato il sorriso, perché tutto passa nella vita e si combatte sempre a testa alta…“, ha aggiunto la Marconi ringraziando tutti i fans per l’affetto che le stanno dimostrando.

