CAROLINA MARCONI, LA MALATTIA E IL SUPPORTO DEL COMPAGNO ALESSANDRO TRULLI/ “Mi è crollato tutto ma lui…”

Carolina Marconi, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ricorda i momenti drammatici in cui ha scoperto di avere un tumore. “Io dovevo iniziare a fare la cura di ormoni. Da anni provavi ad avere un bambino ma non arrivava. Decidiamo allora di fare questa cura ma lì esce qualcosa che non va. – ha ricordato Carolina – I dottori minimizzano, parlano di una protesi rotta, ma io voglio stare tranquilla e andare fino in fondo. Lì scopro non solo di una protesi rotta ma anche questo piccolo nodulo che non andava bene. Fanno la biopsia e purtroppo si scopre che è un tumore.”

Carolina Marconi: “Mia madre Soraya mi aveva nascosto di avere anche lei un tumore”/ “Ora stiamo bene…”

Al suo fianco c’è sempre stato il compagno Alessandro Trulli, con il quale Carolina sognava di volere un figlio. Un sogno che non è cambiato ma che si è oggi trasformato: “Io spero che questi decreti sull’oblio oncologico li faranno in fretta, perché ci sono tante persone che stanno aspettando. Il sogno di diventare mamma con una gravidanza assistita è ormai un sogno lontano, però quello dell’adozione è vicino. Quindi spero che queste leggi divengano presto realtà”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Alessandro Tulli, compagno Carolina Marconi/ "Il matrimonio è importantissimo, ma sogno un figlio"

Carolina Marconi e la malattia: la lotta contro il tumore al seno

Carolina Marconi ha affrontato una lunga e coraggiosa battaglia nel corso della sua vita, contro un tumore al seno diagnosticatole nel 2021. La scoperta è avvenuta durante un controllo per la fecondità assistita, quando i medici individuarono un tumore, piccolo ma aggressivo, alla mammella. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, appresa la realtà dei fatti, ha affrontato la malattia con grande tenacia sottoponendosi ai cicli di cura e alla chemioterapia.

“Credo che ammalarsi di tumore al seno sia una delle cose peggiori che ti possono accadere nella vita – aveva raccontato a La Repubblica – In un primo momento, pensi solo alle cose negative: la malattia, il dolore e la morte. Poi, inizi a pensare a chi ti sta vicino, nel mio caso il mio compagno e la mia famiglia, e ti travolge una forza che non sapevi di avere. Affronti tutto per chi ti ama. Sono loro che mi hanno dato il coraggio di andare avanti“. Ad oggi la showgirl è considerata dai medici clinicamente guarita, il peggio è alle spalle ma non dimentica quanto affrontato in questi ultimi difficili anni.

Soraya, chi è la mamma di Carolina Marconi/ Ex dama di Uomini e Donne: "sono una persona solare e romantica"

Carolina Marconi e il supporto del compagno Alessandro Tulli

Carolina Marconi, durante la lotta contro la malattia, ha sempre potuto contare sull’affetto e la vicinanza dei suoi cari. Al suo fianco, oltre alla famiglia, anche il compagno Alessandro Tulli l’ha supportata e ha sempre fatto il tifo per lei, aiutandola ad affrontare la malattia e ad uscirne assieme a lei. Insieme da circa 10 anni, la coppia è più unita che mai e, grazie al loro amore, hanno saputo affrontare e superare questo difficile ostacolo.

“Quando il dottore ci ha comunicato l’esito dell’esame siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme“, ha raccontato il compagno di Carolina Marconi in un’intervista di coppia a Verissimo. “Voglio ringraziare le nostre famiglie che non ci hanno mai abbandonato perché al momento della diagnosi avevamo paura. Nella sfortuna siamo stati fortunati. Ma lei ha preso tutto con il sorriso, è stata fortissima e travolgente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA