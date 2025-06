Carolina Marconi, ospite oggi di Caterina Balivo, ha aggiornato a proposito della malattia: “Il tumore al seno? Ecco cosa mi è stato detto”.

Ha sempre indossato un sorriso smagliante, ma oggi Carolina Marconi – ospite a La Volta Buona – ha un motivo in più per sorridere in maniera accecante. Come anticipato da Caterina Balivo, l’ex volto del Grande Fratello ha ricevuto una notizia più che lieta a proposito della malattia. Anni fa la diagnosi di tumore al seno; oggi, con felicità estrema, può però dare l’annuncio più atteso: “Festeggiato dopo l’ultimo controllo? Sì, è andato benissimo. Ogni anno siamo controllati ogni sei mesi, ogni volta ti senti morire, ti manca il respiro… Quando però senti il dottore dirti: ‘Sei guarita’, è un’emozione incredibile. Devo completare il ciclo di 5 anni ma per me ogni anno è un dono”.

Una gioia contagiosa quella di Carolina Marconi e non potrebbe essere altrimenti quando si parla di una guarigione così importante. Per far fronte alla malattia, oltre alle cure mediche, si è affidata al grande amore per il compagno Alessandro Tulli. “Insieme siamo tutto, siamo una bella squadra. Penso che ogni donna meriterebbe un amore come il mio, un uomo come lui”. Eppure, soprattutto dopo la diagnosi di tumore al seno, non è stato facile gestire l’emotività che spesso li portava a scontrarsi. “Quando ti viene diagnosticato un tumore non è facile, forse è stato più difficile per lui che mi vedeva cambiare; forse ha sofferto più lui che io addirittura… Mi ricordo che a volte si nascondeva e piangeva, non gli ho mai detto che lo sapevo; da me però si è sempre fatto vedere sorridente”. La conduttrice ha poi raccontato: “Ogni tanto litigavamo, l’oncologo ci propose questo percorso di coppia con una psicologa. Iniziammo a litigare davanti a lei, ci disse: ‘Siete un caso clinico, vi dovete lasciare’. Da quel momento abbiamo ritrovato il nostro equilibrio”.

Carolina Marconi, toccante dedica del compagno Alessandro Tulli a La Volta Buona: “Grazie per tutto ciò che hai fatto per me…”

Dopo le parole al miele di Carolina Marconi per il compagno Alessandro Tulli, arriva per lei un tenero e romantico regalo a La Volta Buona e proprio dalla sua dolce metà. A gran sorpresa, superando le remore dovute alla riservatezza, viene trasmesso un commovente videomessaggio: “Ciao amore, eccomi qui; lo sai che sono una persona molto riservata e che forse non riesce ad esprimere in un altro modo i propri sentimenti. Una cosa però voglio dirtela dal profondo del mio cuore: grazie. Per tutto ciò che hai fatto per me in questi anni, per la donna eccezionale che sei; gli ultimi tempi sono stati difficili, sai a cosa mi riferisco, ma nonostante tutto siamo sempre stati uniti”. Alessandro Tulli – compagno di Carolina Marconi – ha poi aggiunto: “Ci siamo presi la mano e abbiamo affrontato le difficoltà e questa è la dimostrazione più grande che ci possa essere; provo un amore immenso per te, sarò sempre al tuo fianco e ti auguro di realizzare ogni tuo desiderio. Ti amo”.