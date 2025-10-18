Nel corso della prossima puntata di Verissimo Carolina Marconi tornerà sulla malattia e sulla battaglia con il tumore e come sta vivendo adesso.

Carolina Marconi sarà una delle ospiti alla trasmissione tv Verissimo, programma che vede la conduzione di Silvia Toffanin e che andrà in scena sabato 18 Ottobre 2025. La donna parlerà di varie cose, dalla sua vita privata ai suoi problemi di salute e al tumore con il quale ha combattuto per diversi anni. Andiamo a vedere maggiori dettagli nello specifico.

Negli anni Carolina Marconi ha vissuto una pesante battaglia contro un tumore e in diverse interviste ha dato maggiori dettagli riguardo la sua storia. Più volte la donna ha sottolineato come la prevenzione sia stata fondamentale per andare avanti nel corso della sua vita e non è stato semplice reagire, parlerà di questo e di tanto altro.

La donna ha parlato di questo tumore al seno, tumore dal quale è guarita nel 2022 e negli anni ha dato sempre nuovi dettagli riguardo questa storia cosi come quelli dati nel corso di un’intervista a Gente di qualche tempo fa dove ha chiarito uno dei possibili motivi che hanno portato a tutto ciò.

Carolina Marconi e il tumore, arrivano nuove dichiarazioni

Carolina Marconi non smette mai di parlare del tumore che l’ha colpita e contro cui ha combattuto sottolineando quanto sia importante la prevenzione. In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, ha svelato che, prima di scoprire di avere un tumore che, per lei, è subito stato aggressivo, aveva delle protesi al seno. L’ex concorrente del Grande Fratello, inoltre, ha spiegato che, in passato, forse anche per paura, ha ritardato la mammografia scoprendo che, se l’avesse fatta prima, forse, avrebbe evitato tutto il percorso che ha poi dovuto affrontare fatto di chemioterapia, intervento e così via.

Carolina, inoltre, parla della prevenzione anche sul suo profilo Instagram dove, qualche mese fa, ha pubblicato la foto in cui abbraccia un’amica alle prese con la sua prima seduta di chemioterapia. Una foto che ha commosso tutti accompagnato da un messaggio d’amore e speranza.