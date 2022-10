Carolina Marconi, messaggio choc nell’armadio del GF Vip/ “Mio ex marito in carcere per violenza domestica”

Carolina Marconi e le parole scritte sull’armadio del GF Vip: ecco cosa è successo

Dopo che la diretta è saltata al Grande Fratello Vip 2022, Sara Manfuso confida agli inquilini qualcosa di molto particolare legato a Carolina Marconi. Dal racconto dell’opinionista, sembra che la gieffina l’abbia chiamata e che abbia scritto davanti a lei un messaggio “segreto”.

Come riporta Fanpage e Biccy, la Manfuso ha raccontato: “Sapendo che me ne vado da qui lei ha fatto una cosa strana. Carolina mi ha detto di andare con lei in camera. Io pensavo mi volesse dare una sua cosa. E ho sbagliato. Ha aperto il suo armadio, ha preso un pennarello e ha scritto una cosa sulla parete per poi cancellarla. Quindi se tu vai a vedere trovi la scritta cancellata, ancora forse leggibile. E il testo è questo: ‘A mio marito hanno dato il carcere venti mesi per violenza domestica‘. L’ha cancellato, le sono andata vicino“.

Carolina Marconi: a chi era rivolto il messaggio “segreto” al GF Vip

Carolina Marconi ha dunque scritto un messaggio molto criptico al Grande Fratello Vip 2022 per poi cancellarlo. Il contenuto riguarda il suo ex marito che effettivamente è stato in carcere per diversi mesi.

Ciò che può essere preoccupante è il motivo per cui la gieffina abbia scelto di scriverlo ora, considerando che la notizia della reclusione del suo ex compagno risale al 2015. Biccy riporta un estratto della notizia: “L’accusa ha infatti sostenuto che il processo avesse dimostrato la fondatezza dei tre capi di imputazione contestati a De Lorenzis: maltrattamenti in famiglia, violenza privata ed appropriazione indebita. Due anni di reclusione, la richiesta di condanna alla quale si è associata l’avvocato Alessandra Meranda depositando una richiesta di risarcimento dei danni di 120mila euro. Con l’assoluzione si è conclusa, invece, l’arringa dell’avvocato difensore Francesco Fasano”.

Sara: "oggi Carolina con il pennarello mi ha scritto e poi cancellato dentro l'armadio questa frase 'a mio marito hanno dato 20 mesi di carcere per violenza domestica'…" Ed é scattata la censura #gfvip













