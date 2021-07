Carolina Marconi, messaggio della sorella Elisabetta dopo chemio/ “Starti vicino…”

Carolina Marconi continua la lotta contro il tumore e condivide sui social la sua battaglia raccontando le emozioni, ma anche le paure che sta provando. Carolina, al suo fianco, ha la sua famiglia che la sta accompagnando in tutto il percorso. A sostenerla c’è la sorella Elisabetta che era con lei durante i normali controlli prima della chemio. Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Carolina ha spiegato di essere fortunata ad avere intorno tante persone che le stanno vicino e si occupano di lei. “Due giorni fa prima della chemio sono andata con mia sorella a fare le analisi per capire come stavano i miei valori. Mentre l’infermiera mi stava facendo il prelievo, Elisabetta, mia sorella si è accorta che c’era troppo aria condizionata e mi ha coperta con la giacchetta. Subito l’infermiera ci ha guardate e mi ha detto quanto fossi fortunata ad avere queste attenzioni”, ha scritto Carolina Marconi.

Alessandro di Temptation Island: spuntano insulti razzisti/ Deianira Marzano attacca

Carolina Marconi, le emozionanti parole della sorella Elisabetta

Grata alla propria famiglia per l’amore e il sostegno che le stanno dando, Carolina Marconi ha voluto rendere pubblico un momento particolare vissuto con la sorella Elisabetta la quale, sul proprio profilo Instagram, le ha dedicato delle parole bellissime che l’ex gieffina ha poi ricondiviso tra la sue Instagram Stories. “Starti vicino è un privilegio. Una storia su Instagram dura 15 secondi, ma la tua forza la esprime 24 ore su 24 e questo fa di te una vera guerriera ai miei occhi. Te quiero mucho”, ha scritto Elisabetta. Un amore profondo, dunque, lega le sorelle Marconi che, insieme, stanno affrontando una dura battaglia.

LEGGI ANCHE:

Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 30 luglio: Serkan vuole lasciare Eda!Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 30 luglio: Suhan contro Adalet

© RIPRODUZIONE RISERVATA