Carolina Marconi parla di Marco Bellavia, ma la regia censura/ “Piangeva ma loro…”

Carolina Marconi viene censurata dal GF Vip per Marco Bellavia: cosa ha detto la gieffina

Carolina Marconi è tornata a parlare di Marco Bellavia, che si è ritirato dopo aver subito disagi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Nel giardinetto, la modella venezuelana si confida con Wilma Goich e tira fuori l’argomento che ha generato un vero e proprio caso.

Carolina Marconi, come riporta Novella 2000 dichiara: “Quando sono entrata qua in questa trasmissione, poi è successa sta cosa qua di Marco. Marco dormiva nella stessa stanza mia. E quindi vedere che lui di notte piangeva, piangeva e piangeva, lo sentivo. Andavo in confessionale e dicevo ‘Fate qualcosa, venite. Perché questa persona piange sempre, non sta bene, piange. Intervenite, però poi vedevo che loro…”. Le parole della gieffina sono state in parte ricostruite dal labiale, perchè ad un certo punto la regia stacca l’audio alla modella e censura. Dopo poco, gli autori cambiano inquadratura mostrando Antonella ed Edoardo in sauna. Sul web, intanto, ci si domanda la ragione della scelta della regia di censurare il discorso di Carolina.

Carolina torna a parlare di Marco. La regia censura. #gfvip pic.twitter.com/54zv0TQH7k — disagiotv (@disagio_tv) November 2, 2022

Carolina Marconi è stata protagonista di un forte momento di crisi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La modella, dopo aver ascoltato le parole delle altre inquiline che l’hanno definita “ipocrita e falsa”, ha minacciato di lasciare la Casa.

Come riporta Novella 2000, Carolina Marconi si è sfogata la scorsa puntata con il conduttore: “Tu Alfonso dici di volermi bene, giusto? Tu sai perché sono qui, tu dici di conoscermi, vero? Ecco io sono al GF per dimostrare che una donna dopo il tumore può tornare a vivere. Quanto me ne può fregare a me di litigare per queste cose? Se c’è una cosa che non sopporto quella è la falsità. Quando faccio qualcosa io la faccio con il cuore. Posso andarmene anche stasera dal GF, torno a casa, vado via”. A questo punto, Signorini ha cercato di tranquillizzare la modella facendo capire che le lite tra concorrenti fanno parte del gioco e sono, dunque, normali.

