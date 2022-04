Carolina Marconi ha vinto la battaglia più importante della sua vita, quella contro il cancro al seno, e ora vuole realizzare il suo sogno: avere un figlio. Un ostacolo enorme è stato superato, ma purtroppo non è finita qui per il celebre volto televisivo. A causa delle terapie ormonali seguite, non potrà provare a restare incinta almeno per i prossimi due anni.

La conferma è arrivata dalla stessa Carolina Marconi, che sui social network si è sfogata così al termine di un consulto con un oncologo: “Mi è mancato il respiro sotto la mascherina”. La Marconi ha scoperto di avere un cancro al seno durante un ciclo di visite prima di ricorrere alla gravidanza assistita. E, dopo aver vinto la lotta contro il tumore, la nuova doccia gelata…

Carolina Marconi: perchè non può avere figli e polemiche sull’adozione

Carolina Marconi ha spiegato di aver iniziato una cura ormonale che durerà cinque anni ma la speranza è quella di poterla interrompere tra due anni per provare ad avere un figlio. Ma niente è garantito, purtroppo, e la showgirl non ha nascosto la sua grande tristezza: “In tutti questi mesi ho sempre pensato e creduto che era cosa certa ed ero felice di sapere che comunque sia ci poteva essere anche per me una gioia… una luce in fondo al tunnel”. Ma la donna non si è lasciata scoraggiare, pronta e determinata a realizzare il suo sogno.

Ma non è tutto. Sempre su Instagram, Carolina Marconi recentemente si è sfogata, esternando tutta la rabbia per l’impossibilità di adottare un bambino. Secondo la legge italiana, un malato oncologico non può adottare un bambino se non sono passati cinque anni dalla comparsa del cancro. “Purtroppo non sono idonea ad intraprendere un’adozione perché ho avuto un tumore, anche se sono guarita. Più di 900mila persone in Italia non possono essere libere di guardare il futuro senza convivere con l’ombra della malattia. Per questo è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere. Una vera e propria discriminazione”, la sua rabbia.











