Carolina Marconi/ “Quando scoprii il tumore dissi ‘Non posso, devo essere mamma’”

Carolina Marconi è stata ospite stamane negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. L’ex storica concorrente del Grande Fratello, sta lottando da diverso tempo contro un tumore al seno e oggi ha ripercorso alcune delle tappe principali di questo doloroso percorso. In studio vengono mostrate due foto della stessa Carolina Marconi, una con i capelli e una senza: “Quella foto, quando avevo i capelli lunghi, è il giorno in cui ho messo il port, una canula che va in vena, una foto che ho voluto mettere in copertina sul libro perchè è stata una giornata importante. Li ho capito che si doveva lottare”. Sulla scoperta del tumore: “L’ho scoperto per caso; stavamo cercando un bimbo e stavamo facendo dei controlli. Tutte le analisi perfette, ero la persona più felice al mondo, poi ho fatto la mammografia e il medico mi disse che forse avevo una protesi rotta o un nodulino piccolino al seno. Alla fine abbiamo fatto una risonanza con il contrasto e mi hanno detto che dovevo fare la biopsia perchè non si vedeva bene”.

Carolina Marconi "Covid? Ora sto bene, ma che paura"/ "Dopo quattro giorni brutti..."

“Ho iniziato a preoccuparmi – ha continuato – ma le persone attorno a me mi dicevano di non preoccuparmi, perchè la maggior parte dei noduli era benigna. Dopo una settimana mi arrivano i risultati, Mi ricordo ancora il medico che mi disse “Carolina siediti” e lì ho capito che avevo qualcosa. La mia reazione è stata “come è possibile”, non fumo, non bevo, sto sempre attenta, ho pensato, perchè proprio a me. In quel momento ho anche pensato ‘io non ho tempo per avere un tumore, voglio fare un bimbo, ho 43 anni’”. Al suo fianco in questa durissima battaglia c’è Alessandro Tulli, ex attaccante della Roma: “Il mio compagno è un uomo straordinario, lo devo ringraziare, è un attaccante e mi ha guardato sempre con coraggio, aveva gli occhi piene di lacrime ma non si faceva mai vedere piangere davanti a me, mi diceva di lottare insieme, ma lui poi si nascondeva nel suo bagnetto dove si sfogava, e ogni tanto lo sentivo”.

Carolina Marconi/ "Il mio fidanzato Alessandro Tulli mi toglieva la parrucca perché…"

CAROLINA MARCONI E IL GIORNO IN CUI DECISE DI RADERSI A ZERO

Carolina Marconi ha raccontato poi il giorno in cui ha deciso di radersi a zero: “Mi sono detta, Carolina dobbiamo affrontare questa cosa perchè io adoro vivere, amo la vita, ho detto che bisognava lottare. I capelli cadono, me li trovavo sul piatto, sul cuscino, sono capelli che non ti appartengono più. Mi ricordo che avevo finito di fare colazione e dissi ad Alessandro di darmi il suo rasoio; mi dicevano di non farlo, ma io sono andata in bagno e ho cominciato a rasarli senza piangere, tanto sarebbero caduti, poi ho pensato che non sarebbe stato per tutta la vita, i capelli crescono”.

Carolina Marconi e Alessandro Tulli/ "Al bimbo diremo grazie per aver salvato mamma"

Carolina Marconi ha anche indossato delle parrucche: “La parrucca è importante per le donne, io mi ricordo che avevo questa parrucca che mi avevano dato per sponsorizzarla, era bellissima. Mi dispiaceva però dire il prezzo perchè costava tanto e alla fine ho smesso di usarla e ho comprato quelle su Amazon, che costano poco, 18 euro, ne ho comprate cinque o sei e ogni giorno cambiavo look”. Chiusura dedicata al suo libro “Il sorriso”: “E’ stata la cosa più bella che ho fatto nella mia vita, volevo mandare un messaggio alle donne, spero sia d’aiuto, racconta lo spirito di come puoi affrontare la malattia, non si parla mai di malattie e tumori perchè si ha vergogna, io invece invito a parlarne perchè le persone poi ti capiscono e capisci le persone che ti vogliono bene, bisogna parlarne, basta nascondersi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA