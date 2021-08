Carolina Marconi ritrova il cane Zora/ “Il giorno più bello della mia vita”

Carolina Marconi ritrova il sorriso dopo aver vissuto ore di angoscia e paura. L’ex gieffina, con un post pubblicato ieri su Instagram, aveva annunciato di aver perso la sua cagnolina Zora, al suo fianco da 11 anni. Un appello che, in breve tempo, ha fatto il giro del web e che ha portato al ritrovamenteo di Zora, la Chihuahua che regala ogni giorno amore incondizionato all’ex concorrente del Grande Fratello. Ad annunciare il ritorno a casa di Zora è stata proprio Carolina con una serie di Instagram Stories con cui ha condiviso con i propri followers la felicità provata nel riabbracciare la sua adorata cagnolina. A ritrovare Zora sarebbe stata una signora che l’ha lasciata in un canile dove la Marconi ha potuto riprenderla.

Carolina Marconi e l’abbraccio con Zora

Una signora, dopo aver ritrovato Zora, l’ha lasciata in custodia ad un’operatrice di un canile che Carolina Marconi ha immediatamente raggiunto. L’operatrice porge così Zora all’ex gieffina che riabbraccia emozionata la sua piccola cagnolina. “Un grazie speciale alla signora anonima che ha avuto il buon cuore di portarla sana e salva al canile“, scrive la Marconi. “E’ il giorno più bello della mia vita”, ha aggiunto ancora l’ex gieffina non trattenendo la felicità per aver ritrovato Zora che, da 11 anni, occupa una parte del suo cuore e con cui si mostra sorridente. Per Carolina a cui, alcuni mesi fa è stato diagnosticato un tumore al seno contro cui sta combattendo, un lieto fine che scalda il cuore di tutti.

