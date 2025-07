Carolina Marconi scrive alla sua amica Anna, alle prese con un periodo complesso dopo la diagnosi della malattia. Le parole

Diversi anni fa Carolina Marconi ha reso nota la sua battaglia contro il tumore. Una battaglia che la modella ha combattuto con pazienza, coraggio e forza, tra un’operazione e una terapia, fino a tornare a star finalmente bene. Oggi però per Carolina è arrivata un’altra batosta, che non riguarda lei o la sua vita bensì una sua era amica. La modella, che ha vissuto in prima persona l’esperienza del tumore al seno, non ha ovviamente abbandonato la sua amica, rimanendo al suo fianco e dandole la forza e l’incoraggiamento necessario.

Alla sua amica Anna, Carolina Marconi ha dedicato un bellissimo post, cominciando dal fatto che proprio lei le è sempre rimasta accanto, senza mai abbandonarla. “So che stai attraversando un momento difficile. Ricordo ancora quando me l’hai detto: il cuore mi si è strappato in mille pezzi, e il dolore ha attraversato ogni fibra del mio essere. Capisco cosa significa portare sulle spalle un peso così grande. Voglio che tu sappia quanto ammiro la tua forza, il tuo coraggio e la tua determinazione” ha scritto nel post social Carolina Marconi.

Carolina Marconi vicino alla sua amica Anna: “Sarò al tuo fianco”

Carolina Marconi ha dedicato delle splendide parole alla sua amica Anna. Delle parole dolcissime da parte della modella, che ha ribadito come la sua amica le sia sempre rimasta vicina durante la sua malattia, senza mai abbandonarla, facendo di continuo tamponi pur di vederla anche solo dieci minuti. E proprio per questo Carolina sta facendo lo stesso con Anna, rimanendole vicino in questo difficile percorso. “In ogni passo sarò al tuo fianco. Questo è un cammino di alti e bassi ma in ogni passo sarò al tuo fianco” ha scritto la modella, affermando ancora che la sua amica è la sua “sorella di cuore” e che il mondo ha bisogno della sua luce.