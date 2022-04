Carolina Marconi: “Sto bene, avrò i capelli ricci”/ “Tumore? Il mio oncologo dice…”

Carolina Marconi, a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 23 aprile 2022, ha raccontato che recentemente ha ricevuto una meravigliosa sorpresa di compleanno da parte del suo fidanzato, Alessandro Tulli. “Il mio amore mi ha portato a Parigi per il mio compleanno – ha rivelato la showgirl –. Io pensavo che mi chiedesse qualcosa di importante. Mi ha portato alla Tour Eiffel e, alla fine, ci siamo fatti un aperitivo. Mi ha portato a Disneyland e sono stata davvero bene. Pensavo che mi chiedesse qualcosa, ma mi ha detto che devo ancora aspettare…”.

CAROLINA MARCONI: “STO BENE, MI STANNO CRESCENDO I CAPELLI E SARANNO RICCI”

Carolina Marconi, a “Verissimo”, ha detto: “Oggi sono entusiasta, sono felice, sto bene. L’ultima chemio risale a diversi mesi da e il mio oncologo si è stupito per i tanti capelli che mi sono venuti. Saranno ricci, secondo lui”. Alla Carolina che piangeva spaventata quando ha saputo la diagnosi del tumore, la Carolina Marconi di oggi direbbe che “ci sarà una rinascita, è come vivere di nuovo. Io oggi sto bene, mi sento completamente un’altra donna, un’altra persona, con una consapevolezza diversa della vita. Non ho più fretta di fare le cose, mi godo il momento e aspetto quello giusto”.

