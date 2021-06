Carolina Marconi taglia i capelli prima della chemio/ “Percorso difficile ma sorrido”

Pochi giorni fa, Carolina Marconi ha deciso di condividere con i suoi follower la scoperta di avere un tumore al seno. La concorrente del Grande Fratello 4 ha rivelato di averlo saputo durante una visita e di essersi poi sottoposta ad un’operazione. Ora, però, c’è un altro duro passaggio: la chemioterapia. La Marconi, su Instagram, si è oggi mostrata in una versione del tutto inedita perché, in vista della terapia, ha deciso di tagliare i suoi lunghi capelli neri. “3° step 14/06/2021 ho cominciato a tagliare i capelli perché si avvicina il giorno della chemio: – ha allora spiegato l’ex gieffina – domani il 16 di giugno il mio primo ciclo, lo farò di pomeriggio.” Ha così ricordato di averli “sempre portati lunghi, – ammettendo con un velo di tristezza – ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti.. Tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco????” si è allora chiesta con ironia.

Carolina Marconi: “Tutto questo passerà, non smetterò di essere felice”

Carolina Marconi si prepara al primo ciclo di chemioterapia ma tiene ad incoraggiare chi si trova nella stessa situazione: “Tutto questo passerà, i capelli cresceranno, l’importante è la salute… è quello che mi sento dire tutti i giorni ma chi sta facendo il mio stesso percorso sa che è devastante (anche se ho il sorriso e cerco di essere positiva ) che è stato molto difficile e lo sarà ancora di più in questi mesi.” Uno scenario che non abbatte la Marconi che, anzi, ribadisce “non smetterò mai nella mia vita di essere felice ed entusiasta come una bambina”. Tanti i messaggi di supporto per Carolina, come quello di Samantha De Grenet che ha vissuto un periodo molto simile: “Tesoro mio dolce sei una guerriera ed il tuo sorriso è l’arma più potente che esiste… – ha scritto la conduttrice, per poi incoraggiarla – supererai tutto velocemente e tornerai più forte di prima. I capelli ricresceranno ma sappi che con la faccia che ti ritrovi senza sarai stupenda… meravigliosa come Demie Moore in Soldato Jane“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

