Carolina Marconi “Tumore al seno? Mi sentivo finita come donna”/ Lo sfogo al Grande Fratello vip

Carolina Marconi è una concorrente del Grande Fratello Vip 2022. La ex gieffina è tornata a varcare la porta rossa di Cinecittà a 18 anni dalla prima volta quando fu scelta come concorrente del reality show versione “nip”. Oggi a distanza di anni da quella esperienza Carolina è una donna con un bagaglio di esperienze e dolori che l’hanno portata fino a qui. “La vita è bella” dice la showgirl poco prima di varcare la porta dopo una lunga battaglia contro il cancro. “La mia vita ha avuto molti alti, ma anche bassi” – ha aggiunto la concorrente precisano – “questa guerra la combatto a testa alta come una leonessa”.

Dopo aver vissuto periodi bui e difficili della sua vita, la Marconi ha deciso di partecipare al GF VIP con un solo grande obiettivo: rinascere ancora. “Dopo tanto dolore, questo GF è la mia rinascita” – ha detto la bellissima Carolina che riguardando quella ragazzina che 18 anni fa entrava per la prima volta nel mondo della televisione ha aggiunto – “quella ragazza era una ragazza piena di sogni; adesso sono una donna che ha tanto da raccontare”.

Carolina Marconi e la lotta contro il cancro

Per Carolina Marconi il ritorno al Grande Fratello Vip 2022 rappresenta la rinascita e l’inizio di una seconda vita. La ex concorrente del Grande Fratello, infatti, è reduce da una terribile lotta contro il cancro. “Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno. Mi sentivo finita come donna. Mi mancava l’aria” – ha raccontato la Marconi condividendo la sua malattia con tutto il pubblico con un post pubblicato sui social. Dopo tanto dolore però Carolina ha sconfitto il male ed oggi sta bene: “oggi sto così bene, quello che conta è quello che ho dentro”.

A starle accanto, sempre, il compagno Alessandro Tulli, ex calciatore di Roma. Nonostante il dolore e gli alti e bassi legati alla malattia i due sono stati sempre insieme e più uniti che mai. “Quando si ha un tumore si rovinano gli equilibri nelle coppie, se non c’è stima e un amore grande ci si allontana e spesso si abbandonano i malati. Lui è un dono di dio” – ha detto Carolina del suo compagno.











