Carolina Morace coming out “Amo Nicola Jane Williams”/ “E ora vogliamo un figlio”

Carolina Morace fa coming out. L’ex attaccante, tra le calciatrici più forti di tutti i tempi, ha deciso di uscire allo scoperto in un’intervista al Corriere della Sera che anticipa il libro-confessione “Fuori dagli schemi”, in uscita il 13 ottobre. “Credo che nella vita ci siano dei momenti in cui certe cose diventano naturali. Forse prima non si è pronti. Poi, un giorno, le parole nascono con una spontaneità nuova”, dice la Morace per spiegare la scelta di parlare ora. È sposata con Nicola Jane Williams e all’inizio della loro relazione hanno preso decine di aerei per trascorrere del tempo insieme, ma con pazienza hanno costruito la loro relazione che ora l’ex calciatrice e allenatrice ha deciso di raccontare. “L’ho fatto naturalmente per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi”. Il suo coming out, però, è anche un segnale per gli uomini, visto che “il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia”.

CAROLINA MORACE “IO E MIA MOGLIE VOGLIAMO UN FIGLIO”

Carolina Morace nell’intervista al Corriere della Sera ammette che la moglie Nicola Jane Williams è stata fondamentale in questa scelta del coming out. “Solo con lei sono riuscita a essere vera, senza maschere. Adesso non mi nascondo più”. Se per la compagna era più semplice, visto che in Australia l’omosessualità non fa notizia, per lei non lo è stato affatto, anche se ha potuto contare sul sostegno del padre. “Gli dissi: ‘Papà, mi sposo’. E lui: ‘Bene!’ ‘Sì, ma non con un uomo’. ‘Va bene! Basta che tu sia felice’”. E alla fine si sono sposate due volte: “Una prima volta a Bristol, sul piroscafo SS Great Britain e poi in Australia”.

Ora Carolina Morace sogna di avere un figlio con la moglie. “Lei ha già una figlia ed è una bravissima madre, mi commuovo nel vederla parlare così intensamente con la sua bambina, il tempo che le dedica e il modo con cui sta seguendo la sua crescita”. Ora, dunque, non ha più quella paura che aveva prima: “Nicola mi ha liberato anche di questo timore. In realtà, quando avevo trentanove anni ho provato a diventare madre. Ero una donna single e determinata ma i figli non arrivarono e così smisi di accanirmi”. Doveva solo aspettare. “E con mia moglie oggi mi sento nel momento giusto”.



