Ospite nella serata di oggi nello studio di Linea di confine, Carolina Orlandi – figliastra di quel David Rossi morto nel 2013 a Siena dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca Monte dei Paschi di Siena – tornerà certamente a parlare della suo ormai lunghissima battaglia per ottenere una qualche giustizia ed una verità rispetto a quanto accaduto al padre che da 12 anni resta un profondo mistero: Carolina Orlandi – d’altronde – ha fatto della ricerca della verità per il padre una vera e propria ragion d’essere pubblicando sul tema anche il libro ‘Se tu potessi vedermi ora‘ nel quale ha ricordato quel tragico e complesso periodo.

Cercando di rispondere alla domanda – che certamente molti si staranno ponendo in queste ore – “chi è Carolina Orlandi” la prima cosa che possiamo dire è che è nata in quel di Siena nel 1992 da Antonella Tognazzi (moglie e vedova di David Rossi) e un uomo attualmente sconosciuto: coinvolta in tutta la vicenda del patrigno quando era poco più che ventenne, scelse di dedicarsi al mondo della comunicazione e del giornalismo studiando prima all’università senese e poi alla Scuola Holden di Torino; mentre dopo aver viaggiato per il mondo è tornata in Italia dove ha pubblicato il già citato libro che le è valso una collaborazione con Mediaset e La7, prima di passare – come pare faccia oggi – all’ambiente della comunicazione politica.

Chi è Carolina Orlandi: la sua eterna battaglia per ottenere giustizia per la morte del padre David Rossi

Più interessante rispetto alla domanda “chi è Carolina Orlandi” è vedere la morte di suo padre David Rossi dal suo punto di vista certamente privilegiato, partendo dalla constatazione (forse ovvia) che né lei né la madre ed oggi vedova hanno mai lontanamente creduto alla tesi del suicidio: a confermarlo ci sarebbero diverse incongruenze, ma anche il fatto che secondo la loro perizia di parte la posizione del corpo non sarebbe compatibili con un effettivo suicidio.

Negli anni Carlina Orlandi – che ancora oggi non si arrende ad una tesi che ha più volte ribadito che “non sta in piedi” – ha posto in diverse occasioni l’accento sul fatto che nessuno avrebbe mai spiegato chi erano quelle persone che si avvicinarono al corpo del padre attendendo che morisse senza prestargli soccorso, oppure anche sui segni di colluttazione trovati sul corpo o su quello stato di agitazione del padre negli ultimi giorni di vita: secondo la sua personalissima idea, l’errore sarebbe stato quello di ‘minacciare’ i suoi superiori di farsi avanti e parlare con i magistrati che in quel momento stavano indagando sul fallimento della banca per la quale lavorava.

