Carolina Pellegrini, fidanzata Fabrizio Pregliasco “Non voglio vada in Tv”/ “Pirla!”

“Fabrizio Pregliasco? Sono assolutamente contraria al fatto che vada in tv, specie in certi programmi.” A parlare è Carolina Pellegrini, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, compagna da 18 anni del celebre virologo italiano. La Pellegrini ha raccontato alcuni aspetti della loro vita insieme: “Se mi arrabbio? No, gli dico che è un pirla. Ma tanto lui mi risponde ‘tanto sai che faccio quello che voglio’…”, ha ammesso la donna, presidente dell’Anpas. È lei a raccontare le abitudini del virologo, che va a dormire presto e non dorme poi così tanto: “È molto complicato passare una notte con Fabrizio, si sveglia alle 5, è vero, ma poi durante la notte controlla spesso l’orologio, e io ho anche il sonno leggero”.

Carolina Pellegrini racconta la vita a casa col compagno Fabrizio Pregliasco

Se la notte insieme a Fabrizio Pregliasco è complicata, a cena Carolina Pellegrini e il suo compagno riescono a stare insieme. “Cenare insieme? Sì, si mette a tavola e mangia qualcosina. Una volta si è addormentato anche a tavola, oppure si assopisce due minuti dopo, se va a mettersi sul divano”, ha raccontato in diretta radio. La Pellegrini ha infine svelato i nomignoli che usa per chiamare Pregliasco a casa, nella loro intimità: “Lo chiamo Fabri, Pregli oppure… Gatto, perché quando dorme si rannicchia tutto e si mette in posizioni particolari”, ha raccontato Carolina a Un Giorno da Pecora Rai Radio1.

