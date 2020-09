Carolina Rey è Arisa/ Canterà La Notte oppure Sincerità? (Tale e Quale Show)

Carolina Rey è Arisa nella nuova puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 25 settembre 2020 in prima serata su Raiuno. Dopo essersi calata nei panni di Elettra Lamborghini sulle note della hit “Musica (e il resto scompare)” presentata al Festival di Sanremo 2020, la conduttrice ed attrice dovrà vedersela con una delle voci più belle della musica italiana. Una prova non facile per la Rey chiamata a rivestire i panni di Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, che da Pignola ha conquistato il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Prima con “Sincerità”, brano vincitore della categoria Nuove Proposte a Sanremo 2009 fino al grande successo con “La Notte” e la consacrazione definitiva con “Controvento”. Non è ancora stato svelato il titolo del brano di Arisa che Carolina dovrà portare sul palcoscenico di Tale e Quale Show, ma sicuramente la scelta ricadrà su “La notte”, una delle ballad più belle ed emozionanti del repertorio dell’artista calabrese.

Carolina Rey si trasforma in Elettra Lamborghini: la proposta di Panariello

La prima puntata della decima edizione di Tale e Quale Show 2020 ha segnato il debutto sul palco di Carolina Rey. L’attrice e conduttrice, infatti, è stata la prima ad esibirsi portando in scena un’imitazione davvero “tale e quale” di Elettra Lamborghini. Fasciata in un abito pieno di glitter, la Rey si è esibita sulle note di “Musica (e il resto scompare)”, il brano presentato in gara dalla ricca ereditiera all’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Per presentarsi al meglio, la Rey ha voluto esercitarsi molto sulla cadenza emiliana e sul twerking, visto che sul finale dell’esibizione non è mancato il momento twerking che la stessa Lamborghini ha fatto in mondovisione sul palco dell’Ariston di Sanremo. La performance di Carolina ha convinto giudici e compagni visto che i commenti sono stati tutti positivi. Proprio Giorgio Panariello, giudice del programma con Loretta Goggi e Vincenzo Salemme, rivolgendosi alla concorrente ha detto “vorrei vedere tu e Orietta Berti twerkare insieme!”. Sul finale i voti con la Rey che si è classificata al quinto posto con 37 punti a pari merito con Luca Ward.

Carolina Rey è Elettra Lamborghini, il video dell'esibizione sulle note di "Musica (e il resto scompare)"





