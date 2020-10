Carolina Rey è Britney Spears/ Vestita da scolaretta sul palco? (Tale e Quale Show)

Carolina Rey andrà in scena nei panni di Britney Spears nella puntata di stasera, 2 ottobre 2020, di Tale e Quale Show 2020 in onda su Rai 1. Carolina continua ad essere la vera rivelazione di questa edizione del programma. Ancora una volta la bella biondina è chiamata a salire sul palco del talent vip cimentandosi in qualcosa di molto complicato che non solo la terrà distante dalla introspezione tipica di Arisa, il personaggio che le è stato assegnato sabato scorso, ma anche un po’ da quella che è la sua fisicità. Sembra assai probabile che la vedremo interpretare il brano che ha reso famosa la Spears, “Baby One More Time”, magari vestita da scolaretta come nel video originale.

Carolina Rey, Tale e Quale Show: un grande successo sabato scorso

Nella seconda puntata di Tale e Quale Show Carolina Rey ha vestito egregiamente i panni di Arisa esibendosi nel difficile brano La Notte che le ha permesso di chiudere la serata al terzo posto, a pochi passi dal primo finito nelle mani di Barbara Cola. La conduttrice si è presentato sul palco indossando gli stessi abiti di Arisa e muovendosi proprio come lei alle prese con la piccola scala che indotruce al centro della scena. L’attacco non è stato dei migliori nemmeno in questo caso ma poi la grinta è venuta fuori proprio come la sua voce conquistando gli applausi del pubblico. Il primo a commentare l’esibizione è stato proprio Lino Guanciale che è rimasto colpito perché è davvero bravissima così come quelli che si occupano del lavoro dietro le quinte tra truccatori e costumisti. Vincenzo Salemme è convinto che Arisa è particolare e unica, ma lei è riuscita davvero a fare del suo meglio. Loretta Goggi conferma l’onda positiva dicendosi davvero colpita dalla sua esibizione che non è scaduta in qualcosa di già visto e di caratteristico. Panariello chiude parlando di quello che è sicuramente il personaggio più difficile ma lei è riuscita nel miracolo e la classifica non poteva che riflettere questi giudizi più che positivi per la sua vocalità, la sua musicalità e la sua imitazione anche fisica.

Video, nei panni di Arisa





