Carolina Rey è Elisa/ La consacrazione per lei o il fallimento a Tale e Quale Show?

Carolina Rey è Elisa a Tale e Quale Show 2020, arriverà la consacrazione?

Carolina Rey è Elisa nella nuova puntata di Tale e Quale Show e questo non farà altro che spedirla direttamente nell’olimpo del programma. La conduttrice e attice fino a questo momento è stata sempre al top e settimana dopo settimana ha saputo convincere il pubblico e i giudici che le hanno consegnato voti altissimi permettendole di piazzarsi ancora al primo posto con 64 punti. Sicuramente è lei la rivelazione di questa edizione e per lei potrebbe aprirsi un futuro roseo nelle trasmissioni Rai e non solo alla luce del suo successo, della sua voce e del suo essere professionale. Ma come andrà questa sera la prova da novanta calandosi nei panni di un’ugola d’oro conosciuta in tutto il mondo? Elisa è da sempre un osso duro per via della sua vocalità ma anche del suo saper giocare con la voce facendo la spola tra note altissime e altre molto basse, ma siamo sicuri che tra i concorrenti di questa edizione solo Carolina Rey possa riuscire in questo miracolo.

Poco credibile nei panni di Gaia Gozzi?

La scorsa settimana, Carolina Rey a Tale e Quale Show è stata Gaia Gozzi e anche in quel caso il risultato è stato strepitoso. La somiglianza a tratti era davvero impressionante e anche la sua voce lo è stata ma possiamo dire con certezza che in alcuni momenti era addirittura meglio dell’originale. Loretta Goggi si è trovata subito bene con questo pezzo e poi spiega ‘secondo me ti stai adattando molto nei vari generi, il senso del ritmo è molto difficile, ti ho trovato molto brava. Unica cosa Gaia è un po’ più dentro, molto intima ma sicuramente è stata davvero immensa’. Vincenzo Salemme è d’accordo con la Goggi perchè riesce ad entrare in tutti i personaggi. La conferma arriva anche da Giorgio Panariello che l’ha trovata molto meno fluida rispetto all’originale. Nino Frassica chiude i giudizi dicendo di aver assistito ad un’esibizione davvero tale e quale all’originale. Come sarà quella di questa sera per Carolina Rey?



