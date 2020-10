Carolina Rey è Gaia/ Con “Chega” conquisterà la giuria? (Tale e quale show)

Carolina Rey sarà Gaia nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2020, il varietà di successo condotto da Carlo Conti e trasmesso venerdì 16 ottobre 2020 in prima serata su Raiuno. Una nuova sfida per la conduttrice e attrice che questa settimana dovrà imitare Gaia, la cantante vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Una prova non facile per Carolina che nelle puntate precedenti si è dovuto confrontare con personaggi del calibro di Britney Spears e non ultima Malika Ayane. Questa volta la conduttrice dovrà portare sul palcoscenico di Tale e Quale la giovanissima cantautrice di origini portoghese che tanto si è fatta apprezzare e conoscere nel talent televisivo di Canale 5 conquistando le classifiche di vendita e digitali con la super hit “Chega”. Sicuramente la Rey interpreterà proprio “Chega”, uno dei successi dell’estate e un brano dal sapore latino che tanto ha fatto cantare il pubblico italiano. Riuscirà con questa interpretazione a recuperare posizioni in classifica e soprattuto a conquistare la giuria?

Carolina Rey, la sua Malika Ayane conquista la giuria

Durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2020, Carolina Rey ha imitato la raffinata interprete Malika Ayane interpretato uno dei suoi successi: “Come foglie”. Una performance che è stata particolarmente gradita dalla giuria; a cominciare dal quarto giudice speciale di puntata Luca Argento che ha sottolineato: “la voce di Malika si presta facilmente a delle imitazioni. Invece tu sei stata misurata, e trovo che abbia fatto un’imitazione virtuosa”. Vincenzo Salemme, invece, non è rimasto particolarmente colpito dalla prova della Rey: “secondo me hai cantato meglio altre volte”, mentre Loretta Goggi ha precisato “vocalmente un bellissimo lavoro. Solo in un momento è uscita la tua voce, che tra l’altro non è neanche male”. La Goggi però ha anche delle critiche: “unica nota stonata, la caratterizzazione eccessiva fatta con le mani. All’inizio, poi, sembrava quasi una caricatura. Il trucco? “Un misto tra Vanna Marchi e Scaramacai”.

Ecco il video con l’imitazione di Carolina Rey nei panni di Malika Ayane





© RIPRODUZIONE RISERVATA