Carolina Rey è Geri Halliwell/ Dopo il flop come Nicole Kidman, le andrà meglio?

Carolina Rey è Geri Halliwell nella seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020

Carolina Rey è Geri Halliwell questa sera nella seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show 2020 in onda questa sera. Come ogni anno, anche in questo atipico 2020, Carlo Conti non ha voluto rinunciare al torneo dei Campioni facendo scendere i primi dell’edizione che si è conclusa due settimane fa e alcuni ex illustri. A vincere venerdì scorso è stato ancora Pago e i fan di Carolina Rey sono convinti che con l’ex Spice Girls dai capelli rossi, anche questa sera la loro beniamina andrà non molto lontano. Anche la scorsa settimana le cose non sono andate bene per lei quando sul palco ha portato Nicole Kidman sulle note di Diamonds are a girl’s best friend. Nonostante l’ottima performance vocale, forse ancora meglio di quella originale, i suoi voti non le hanno permesso di raggiungere i piani alti della classica fermandosi all’ottavo posto.

Flop nei panni di Nicole Kidman a Tale e Quale Show 2020?

Ma cosa hanno detto i giudici di Carolina Rey nella scorsa puntata di Tale e Quale Show 2020? Il primo a parlare è Vincenzo Salemme (dall’altalena del numero) che non sa quanto fosse somigliante con l’originale ma è stato sicuramente un bel numero. Loretta Goggi l’ha trovata molto brava, il numero era bellissimo e il trucco era molto somigliante, lei si è lasciata trasportare e non sa dire cosa era meglio dell’altro. Carlo Verdone ha trovato bella la messa in scena e poi ha fatto i complimenti al regista che fa attacchi e stacchi davvero bellissimi. Chiude la catena di commenti Giorgio Panariello con le scene di un film epocale. Come andranno le cose stasera per Carolina Rey?



