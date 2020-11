Carolina Rey è Laura Pausini/ L’imitazione della svolta? (Tale e quale show)

C’erano grandi aspettative attorno a Carolina Rey alla vigilia di Tale e Quale Show e, ad oggi, si può dire che non siano state tradite, perlomeno non del tutto. La bionda concorrente del programma di Rai Uno, divenuta celebre per le sue battute di spirito con i coach e con la giuria, non sempre accolte con entusiasmo da parte dei suoi interlocutori, ha effettuato un percorso all’interno della trasmissione che l’ha portata a vestire i panni di personalità diametralmente opposte fra loro, dall’esuberante Elettra Lamborghini sino alla posata e genuina Gaia, l’artista con la quale, peraltro, Carolina è riuscita a vincere fin qui la sua unica puntata di Tale e Quale Show (magistrale l’interpretazione di “Chega”). Questa volta, per l’inviata di “C’è tempo per…”, sarà la volta di imitare Laura Pausini, un’autentica leggenda vivente della musica italiana. L’impresa si preannuncia difficile, ma dopo la buona esibizione della scorsa settimana nei panni di Geri Haliwell, cresce la fiducia nei fan di Carolina.

CHI È LAURA PAUSINI, LA CANTANTE CHE DOVRÀ INTERPRETARE CAROLINA REY

Parlare di un’icona della nostra musica come Laura Pausini non è mai facile, proprio perché si rischia di cadere nel retorico, nella ridondanza, nella banalità. E Laura, banale, non lo è mai, come avrà avuto modo di scoprire in questa dura settimana di preparazione Carolina Rey, che questa sera impersonerà l’artista di Faenza su Rai Uno. Per non sbagliarsi, allora, conviene affidarsi ai numeri: quelli non solo non mentono mai, ma aiutano a comprendere al meglio la caratura di un personaggio come la Pausini, che ha iniziato la sua carriera nel 1993, conquistando subito il successo al Festival di Sanremo nella sezione “Novità” con il brano “La Solitudine”. Sempre alla kermesse matuziana, nel 1994, ha agguantato il podio, classificandosi terza con “Strani amori”. Tantissimi, poi, le onorificenze e gli attestati di stima ricevuti in tutti questi anni: Laura Pausini ha superato quota 70 milioni di dischi venduti nel mondo, aggiudicandosene 225 di platino. Ha altresì ricevuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello mondiale, vincendo tra questi un Grammy Award e 4 Latin Grammy Awards.

CAROLINA REY, GIOVANE MAMMA E GRANDE TALENTO

Per quanto concerne invece Carolina Rey, il suo è di fatto divenuto un volto più che familiare per gli italiani e anche nella sua biografia emerge tutto il suo talento, che l’ha portata a guadagnare con straordinaria celerità le luci della ribalta. Nata a Roma il 7 ottobre 1991, all’età di dodici anni ha cominciato a frequentare con assiduità un laboratorio di musical, potenziando le sue doti canore e migliorando notevolmente anche le sue movenze sul palco e nella danza. Inoltre, ha prestato la propria voce per alcuni cori della Città Eterna. Tutto questo – riferisce Novella 2000 – mentre da adolescente ha dovuto combattere contro alcuni problemi alla tiroide, che ora fortunatamente sembrano risolti. Per quanto concerne la sua vita privata, la donna è fidanzata con Roberto Cipullo, produttore cinematografico più grande di lei di vent’anni. I due hanno anche avuto un figlio, del quale però non si conosce il nome, e vivono sotto lo stesso tetto proprio nella Capitale. Di recente è stata inviata per la trasmissione “C’è tempo per…”.



