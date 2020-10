Carolina Rey è Malika Ayane/ Video, riuscirà a stupire ancora? (Tale e Quale Show)

Carolina Rey sarà Malika Ayane nella quarta serata del talent Tale e Quale Show, trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai 1. Quest’ultima, per una sera, assumerà le sembianze della cantautrice italiana, tra le più raffinate del panorama nostrano. Nella puntata precedente, Carolina si è trasformata in Britney Spears in un’esibizione complicata, dato che non è facile riuscire a cantare e ballare in maniera contemporanea. La Rey si è calata perfettamente nel personaggio e ha cantato e ballato Oops!… I Did It Again. Loretta Goggi è rimasta a bocca aperta e ha sottolineato una somiglianza impressionante alla sua versione originale. Vincenzo Salemme ha elogiato il trucco e il numero, mentre ha notato qualche piccola differenza nella voce. Giorgio Panariello ha a sua volta elogiato la notevole somiglianza, mentre Ubaldo Pantani ha ricordato quanto l’esibizione non sia stata assolutamente semplice e le ha fatto i complimenti.

Carolina Rey, Tale e Quale Show: così finora

In virtù della sua ultima performance a Tale e Quale Show, Carolina Rey ha conquistato un buon quinto posto con un totale di 48 punti, a quattro lunghezze da Francesco Paolantoni e con una sola di vantaggio rispetto a Giulia Sol. La Goggi e Pantani le hanno dato ben 12 punti e l’hanno posizionata in quarta piazza, mentre Salemme le ha attribuito la quinta e Panariello solo l’ottava. Cinque punti aggiuntivi le sono stati dati dal collega Virgilio e hanno contribuito a farla un po’ risalire in graduatoria. Nella classifica generale, Carolina si trova ora in quinta posizione, alle spalle di Giulia Sol e davanti a Francesca Manzini. La ragazza è quindi in piena corsa per proseguire la sua avventura nel talent di Rai Uno e ce la metterà tutta per riuscirci.

Video, la prova nei panni di Britney Spears





