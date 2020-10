Carolina Rey/ Loretta Goggi: “Non mollare mai con il canto” (Tale e Quale Show 2020)

Carolina Rey al torneo di Tale e Quale Show 2020, quale sarà la sua esibizione?

Carolina Rey si è avvicinata pericolosamente alla vittoria finale di Tale e Quale Show 2020 ma alla fine quello che è attenuto è solo un biglietto di ingresso al torneo dei migliori che prenderà il via proprio questa sera su Rai1 con Carlo Conti e in due serate. Lo scontro è alle porte e Carolina Rey si prepara a dare il meglio di sè calandosi nei panni e nelle ugole di nuovi cantanti per riuscire a spuntarla in questo difficile scontro. Alla fine dell’ultima puntata dell’edizione Carolina Rey ha portato a casa un ottimo secondo posto ma nella classifica generale non è andata altrettanto bene visto che il suo percorso si è chiuso al quarto posto con 307 voti, oltre 20 di differenza dal terzo posto occupato da Barbara Cola. Ma come andranno per lei le cose adesso e cosa le hanno detto i giudici dopo la sua ultima esibizione?

I complimenti di Loretta Goggi a Carolina Rey

Il percorso dell’ottima Carolina Rey, una delle rivelazioni di questa edizione, si è concluso nei panni di Elisa sulle note di “Eppure Sentire (un senso di te)“. Ad accogliere la conduttrice ci ha pensato Loretta Goggi che la trova sempre sorprendente e che sin dall’inizio del suo percorso ha notato al sua crescita che è davvero sotto gli occhi di tutti: ‘Lei nasce conduttrice ed è davvero sconvolgente, spero che continuerai ad interessarti anche al canto perché è una cosa che ti riesce bene anche in diversi generi come hai dimostrato’. Gabriele Cirilli ha trovato l’emozione e la poesia che è dentro tutte le canzoni di Elisa e quindi non può far altro che complimentarsi con lei. Vincenzo Salemme sapeva già delle sue noti canore perché hanno fatto un film insieme: ‘Sei molto somigliante, Elisa è difficilissima ma tu sei stata brava’. Alla fine anche Giorgio Panariello riesce finalmente ad intervenire invitando Carlo Conti di lasciare gli altri in smart working: ‘Mi accodo a loro , il trucco è stato eccellente e lei bravissima’. Riuscirà ad ottenere lo stesso risultato anche questa sera?



