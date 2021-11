Carolina Rey, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Questa volta raggiungerà il podio?

Carolina Rey torna a Tale e Quale Show 2021 Il Torneo, punterà al podio?

Alcuni potrebbero pensare che Carolina Rey a Tale e Quale Show 2021 Il Torneo porterà solo la sua bellezza, ma non è così. La ragazza è sicuramente splendida, di una bellezza che sconvolge, ma nonostante questo si presenta per cantare e ha già dimostrato di avere una voce al di sopra della media. Nell’edizione del 2020 l’abbiamo vista arrivare quarta dietro Pago, Virginio e Barbara Cola. Ha dimostrato di avere anche una grande presenza sul palcoscenico e di essere ovviamente brava a interpretare anche quelle cantanti che dominano e ballano sul palcoscenico. Per questo c’è curiosità di vedere quale sarà l’artista che interpreterà stasera visto che al momento non sono state date anticipazioni e non sappiamo dunque chi si calerà nei panni di chi. Ci sarà dunque curiosità per la prova della bella e brava Carolina.

La storia di Carolina Rey all’interno di Tale e quale show è stata condita da esibizioni decisamente di spessore, con la capacità di assumersi il rischio di rappresentare le vesti di artisti anche recenti o comunque contemporanei, decisamente difficili da imitare. In particolare, è riuscita a conquistare pubblico e giuria cimentandosi in un pezzo difficilissimo come “Chega” di Gaia, giovane talento sfornato da “Amici di Maria De Filippi”. L’esecuzione canora è stata eccezionale, con un visibilio del pubblico e dei telespettatori; in particolare, la giuria si è mostrata estremamente convinta dell’esibizione non solo dal punto di vista vocale ma sopratutto dalle capacità interpretative ed emozionali della cantante. Tanta è stata la soddisfazione generale da riuscire infatti ad essere eletta come vincitrice della puntata, arrivando così tra le prime posizioni della classifica generale. Tra le tante esibizione offerte durante il suo percorso, sono state altrettanto valide anche “Incancellabile” di Laura Pausini e “Ops, I did it again di Britney Spears”.

L’ultima prova di Carolina Rey a Tale e Quale Show ha stupito tutti per…

Nell’ultima puntata del 2020 di Tale e quale show in particolare Carolina Rey ha stupido per la padronanza ottima della lingua, riuscendo a non lasciarsi distrarre dall’ostacolo riuscendo comunque a soddisfare le esigenze di pubblico e giuria. Nelle vesti della Pausini invece, è riuscito ad impressionare tutti vista la difficoltà canora dell’esibizione, dato che la celebre artista internazionale è nota proprio per la sua potenza vocale e per l’abilità nei virtuosismi ed acuti. Vista la sua storia all’interno del programma, sono alte le aspettative a suo carico in merito alla prossima partecipazione al torneo di “Tale e quale show” con la consapevolezza di poter apprezzare esecuzioni canore e imitative di alto livello visto quanto dimostrato nel corso della scorsa stagione del programma. In attesa di conoscere l’esito della competizione, Carolina Rey ha parlato a proposito del suo percorso confermando l’importanza dell’esperienza, ricca di emozioni e di crescita, sottolineando anche quanto sia stato curioso constatare che, nonostante la sua lunga storia alla Rai, in pochi la conoscevano prima della sua partecipazione al programma.

