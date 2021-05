CAROLINA RONCA NON É LA SCELTA DI GIACOMO CZERNY/ Uomini e Donne: “Mi merito…”

Giacomo Czerny non sceglie Carolina Ronca. Agitata e visibilmente nervosa, Carolina ascolta le parole del tronista. “Dalla prima volta che ti ho vista non ho capito più niente. Siamo in gradi di sentire determinate cose che non tutti possono sentire. Non ho mai avuto dubbi su quello che sentivo per te. Nel momento in cui ho cominciato ad ammettere i miei sentimenti, ad un certo punto del percorso, avevo pensato di scegliere. Poi le cose sono andate avanti e sono iniziati i primi problemi. Non penso che tu sia immatura, falsa. Ho sempre visto qualcosa di vero e puro in te. Ad un certo punto sono arrivato alle giornate con una tale confusione in testa e ho cominciato a pensare ad un’altra persona e, alla fine, ho dovuto ascoltare il mio cuore e la mia testa. Quando pensavo ad una strada non la pensavo con te e mi fa male perché sono stato il primo a crederci”, dice Giacomo non nascondendo la sofferenza del momento. “Non ti ho mai preso in giro”, aggiunge il tronista. Carolina, però, non nasconde la delusione al punto da rifiutare di salutarlo. “L’augurio me lo faccio da sola, mi auguro il meglio perchè me lo merito”, dice la corteggiatrice (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano, Uomini e Donne/ Due di picche a Gabriele. Dopo il primo appuntamento...

Gianni Sperti emozionato per Carolina Ronca

Gli ultimi momenti trascorsi da Giacomo Czerny con Carolina Ronca emozionano molto Gianni Sperti. L’opinionista che ha apprezzato sia il percorso di Martina che di Carolina, dopo aver visto l’ultima esterna fatta da ciascuna corteggiatrice con Giacomo, ammette di essersi emozionato di più vedendo quella di Carolina. Secondo Gianni, la scelta di Giacomo potrebbe essere proprio Carolina anche se Sperti ammette di aver gradito il momento in cui Martina ha fatto conoscere i genitori al tronista. “Mi fa male vedere l’esterna di Giacomo con Martina, soprattutto per le parole importanti che le ha detto”, ha ammesso la corteggiatrice che ha, poi, mostrato al tronista un filmato in cui si mostra vulnerabile quando era solo una bambina. “Ti regalo l’ultima parte di me, la più bella che custodisco nel mio cuore”, dice Carolina mentre mostra il filmato al tronista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 25 maggio: delusione per Ida ma...

Il bilancio di Carolina Ronca

Carolina Ronca, prima della delusione, a Uomini e Donne Magazine, aveva raccontato le emozioni vissute nel lungo percorso da corteggiatrice. “Sono felice di come sia andato questo percorso. La libertà che mi sono presa di essere totalmente me stessa, nonostante potessi piacere oppure no, è stata una bella prova per me. Quando tu stessa ti accetti e ti mostri senza freni provi una delle sensazioni più positive che ci siano. E’ uscita la parte bella di me, quella dal cuore e sono felice di non aver messo nessun muro, cosa che prima facevo spesso”, ha ammesso Carolina che, esterna dopo esterna, ha imparato a tirare fuori tutte le sue emozioni senza aver paura di mostrare le proprie fragilità. Per Carolina, dunque, Uomini e Donne è servito anche per conoscere meglio se stessa: basterà questo per farsi scegliere? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MARTINA GRADO É LA SCELTA DI GIACOMO CZERNY A UOMINI E DONNE/ "Quando sentivo che..."

Scoppia il caso a Uomini e Donne

Scoppierà il caso dopo la messa in onda della scelta di Giacomo Czerny oggi pomeriggio a Uomini e donne? Siamo sicuri di sì visto che le anticipazioni rivelano che alla fine il tronista opterà per Martina lasciando Carolina con un pugno di mosche. A destare qualche discussione è proprio l’incertezza del tronista, la stessa che abbiamo riscontrato nei giorni scorsi nella sua intervista a Uomini e donne Magazine e la stessa che andrà in scena oggi quando arriverà il momento di vedere le esterne. Sarà proprio in quel momento che lo stesso Gianni Sperti si dirà certo dell’addio a Martina (con la lettera che le leggerà in esterna) e la palese voglia di conoscere Carolina al di fuori dello studio e dopo il programma.

Carolina Ronca è la scelta di Giacomo Czerny? Il tronista indeciso a Uomini e donne…

Chi ha seguito la registrazione del 19 maggio scorso sa bene che la scelta di Giacomo Czerny non è andata così, anzi, andrà proprio al contrario. Nella puntata di oggi, ancora prima della scelta, assisteremo alle esterne fatte dal tronista e, in particolare, vedremo quella con Carolina che per il gran finale ha tappezzato tutti i muri della stanza con le loro chat e così insieme si metteranno a leggere quella che è la storia della loro conoscenza. Anche per lei Giacomo ha una lettera in cui ammette di non averla mai creduta falsa e di averla sempre capita proprio per questo non si pente di nulla perché è felice di averla conosciuta per come era. L’epilogo della loro storia poi andrà in scena poco dopo quando Giacomo le dirà che non è lei la sua scelta, quale sarà il commento subito dopo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA