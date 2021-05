Carolina Ronca/ Sarà la scelta di Giacomo a Uomini e Donne? “Fuori sarebbe semplice”

Carolina o Martina, questo è dilemma. Giacomo Czerny è ormai pronto a fare la sua scelta a Uomini e Donne, che potrebbe arrivare proprio in queste ore che in studio si sta tenendo una nuova registrazione. Ma quale delle due corteggiatrici sarà la ragazza che vuole al suo fianco? In tanti tifano per Carolina Ronca, ragazza romana che più volte si è scontrata con Giacomo ma col quale ha anche trascorso momenti bellissimi. In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne qualche settimana fa, la bionda corteggiatrice ha immaginato come sarebbe la relazione con Giacomo una volta fuori dal programma. “lmmagino una storia semplice, di quella semplicita che caratterizza entrambi. – ha ammesso Carolina – Mi capita spesso di pensare come potrebbe essere averlo nella mia quotidianità, e solo l’idea mi emoziona.”

Carolina Ronca: “Io e Giacomo dopo Uomini e Donne? Mi impegnerò a far funzionare le cose”

Il solo pensiero di poter stare con Giacomo Czerny fuori da Uomini e Donne emoziona Carolina. “Se dovessimo uscire insieme mi impegnerei al massimo per far funzionare le cose e sono sicura che anche dall’altra parte sarebbe lo stesso.” ha poi aggiunto la corteggiatrice che spera il tronista non avrà paura di scegliere. Fuori lo immagina come un ragazzo “dolce, come lo é sempre stato all’interno del programma, e allo stesso tempo forte, che si prenda cura di me come io di lui. Immagino un rapporto complice, che sia pieno di sorrisi, sappia asciugare le lacrime quando serve, sia sostegno e stima reciproca. E dove ognuno creda nei sogni dell’altro senza oscurarli mai”. Chissà se questa sua visione si realizzerà e proprio oggi.

