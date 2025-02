Stasera entrerà nella casa del GF nientemeno che Anna Pettinelli, una dei coach di Amici di Maria De Filippi, nonché speaker radiofonica. Sua figlia Carolina Russi è classe 1992 e con la madre ha un rapporto davvero invidiabile di cui hanno parlato nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin. “Mia mamma è la persona più buona che conosca” ha confessato la figlia con candore.

Anna Pettinelli, chi è l’ex fidanzato Giuseppe?/ Motivi rottura: “Le persone non sono ciò che sembrano”

E la coach di Amici aveva replicato alla figlia che non sarebbe mai potuta essere solo un pezzo di cuore, ma tutto il cuore intero, aggiungendo che chi è genitore ha la mente incentrata su figli h24 perché è una cosa del tutto normale. Un anno fa ha annunciato che sua figlia era andata a vivere da sola e che, scherzando, si stava molto bene in casa. Tanto finisce sempre per chiamarla come minimo tre volte al giorno al telefono.

Perché Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati?/ “Sono stata profondamente delusa”

Carolina Russi sulla mamma Anna Pettinelli: “Ha occupato anche lo spazio di mio padre”

Carolina Russi ama talmente tanto sua mamma Anna Pettinelli che sempre a Verissimo ha confessato che è sempre stata presente nella sua vita e che mancandogli il padre ha preso quello spazio e lo ha riempito con affetto e presenza inestimabili. Anche se, stando alle parole della speaker radiofonica, pare che la figlia abbia preso la signorilità dal padre. Al momento pare essere fidanzata con una persona con cui è andata a convivere un anno fa.

Carolina Russi è fidanzata con un uomo misterioso, che non vuole assolutamente avere a che fare con il mondo dello spettacolo, e sempre a Verissimo non ne ha voluto parlare apertamente perché essendo scaramantica ha paura che possa scoppiare tutto come una bolla di sapone. Intanto la mamma – che ha sfidato Rudy Zerbi ad Amici – è pronta per entrare nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa alla sua amica Stefania Orlando.

Amici 24, Anna Pettinelli sfida Rudy Zerbi: "Nicolò al Serale? Non mi arrenderò mai"/ Ecco cos'è successo