Si chiama Carolina Russi, la figlia di Anna Pettinelli, la conduttrice e speaker radiofonica che da anni ricopre il ruolo di professoressa di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Mamma e figlia sono molto legata e condividono insieme la passione per la musica, visto che Carolina aspira a diventare una cantante. Nel 2014, infatti, Carolina ha deciso di partecipare ai provini di The Voice of Italy, il talent show trasmesso su Rai1, ma non è riuscita a raggiungere la finale. Tra le due c’è un bellissimo rapporto come confermano le parole di Carolina che, parlando della mamma, ha dichiarato: “sono pazza di lei, anche se non glielo dico spesso, ma più per timidezza che per altro”.

Non solo, Carolina parlando di mamma Anna Pettinelli ha sottolineato che è la persona più buona mai conosciuta in tutta la sua vita, ma non nascosto alcuni dei suoi difetti: “vuole avere sempre ragione. E poi ha il vizio di lamentarsi”.

Carolina Russi, la figlia di Anna Pettinelli: da The Voice of Italy alla vita privata

Anche Anna Pettinelli parlando della figlia Carolina Russi ha utilizzato parole di grande amore ed affetto: “è il mio cuore, non è un pezzo di cuore. Poi, chi ha figli sa benissimo che qualsiasi cosa si faccia, una parte del nostro cervello pensa sempre a loro”. Le due hanno un rapporto di grande complicità e la Pettinelli conosce tutti gli amici della figlia che spesso sono soliti trascorrere cene e serate a casa loro. Ma passiamo alla vita privata della ex concorrente di The Voice of Italy che in passato ha avuto una frequentazione con Edoardo Donnamaria, ex concorrente del Grande Fratello.

Oggi la figlia di Anna Pettinelli ha finalmente trovato l’amore stando a quanto raccontato in tv: “dopo i narcisisti patologici, gli emotivamente indisponibili, quelli che ‘ti voglio ma non posso’, è arrivata finalmente una persona carina”. Non è dato sapere il nome del fidanzato, ma una cosa è certa: Carolina è felice e il suo ragazzo è una persona molto discreta e riservata e ha cqonuistat anche la mamma Anna!