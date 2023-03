Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli/ Cambiamenti e dichiarazioni su Donnamaria

Chi è Carolina Russi?

Carolina Russi, classe 1992, è la figlia della nota speaker radiofonica ed ex insegnante di Amici di Maria de Filippi Anna Pettinelli. Carolina ha studiato lingue e culture moderne ma la sua più grande passione è il canto. Si è avvicinata al canto perché si è innamorata del film “Sister Act” e poi ha inseguito la sua passione iscrivendosi a The Voice 2014 e poi ha incrementato la sua passione con l’apertura di un canale YouTube dedicato alla musica, in cui canta e suona la chitarra.

Tra le sue esperienze televisive c’è anche quella di Domenica in, programma in cui ha lavorato alla rubrica “Volere Volare” dove hanno partecipato altri giovani talentosi e appassionati di musica. In seguito Carolina ha anche lavorato in radio e la madre Anna Pettinelli aveva dichiarato: “Lei lavora in un’emittente concorrente, anche se mia figlia non è mia concorrente diretta, in quanto va in onda in una fascia oraria diversa dalla mia. Consigli? Sì, me ne chiede: possiamo litigare su tante cose, dal rientrare non troppo tardi a casa al rifare la stanza, ma dopo anni di onorata carriera, Carolina riconosce la mia autorità”.

Carolina Russi, i cambiamenti e l’amicizia con Edoardo Donnamaria

Carolina Russi al momento è single e si da il caso che lo sia anche la madre Anna Pettinelli a seguito della rottura con lo storico fidanzato Stefano Macchi. Il loro “status” ha influenzato molto anche la loro quotidianità, le due infatti prima vivevano insieme ma ora la situazione sembra essere cambiata.

Recentemente Carolina Russi ha avuto l’occasione di intervistare in radio i cantanti del Festival di Sanremo 2023 ma è stata anche al centro del gossip per la sua amicizia con il concorrente del Grande Fratello Vip 2023 Edoardo Donnamaria, da poco squalificato. Carolina aveva descritto Edoardo come “trascinatore e anima della festa” e poi sulla sua relazione con Antonella Fiordelisi aveva affermato: “Non posso giudicare tramite televisione. Conoscendo molto bene lui, non pensavo fosse il suo tipo. Non riguarda il fattore estetico perché è splendida, ma propio caratteriale. Credevo scegliesse una persona un pochino più semplice, lei invece ha una sua complessità. La famiglia di Edoardo sopporta le sue scelte. Amici in comune hanno detto che per ora sono ‘politicamente corretti’ fino a che è lì dentro”, i due si rincontreranno ora che l’ex gieffino è uscito dalla casa più spiata d’Italia?

