Carolina Russi figlia Anna Pettinelli/ Da The Voice al rumor della storia Luca Tudisca…

Chi è Carolina Russi figlia Anna Pettinelli?

Carolina Russi ha seguito le orme della madre Anna Pettinelli e di sicuro i telespettatori la ricorderanno per la sua partecipazione a The Voice of Italy, nell’edizione del 2014. All’epoca le cose non sono andate troppo bene per la figlia della nota speaker italiana, tanto che ha sfiorato il baratro in più di un’occasione. All’epoca 21enne, la giovane cantante verrà salvata dal mentore J-Ax proprio nella sfida finale del primo live del talent musicale, “perchè ha una voce più pop”. Gli attimi di tensione tuttavia sono stati immortalati prima che rivelasse la sua decisione, dato che la telecamera ad un certo punto ha inquadrato proprio la madre di Carolina, seduta fra il pubblico. Anna Pettinelli invece sarà fra i protagonisti di Temptation Island Vip fin dalla prima puntata, in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, lunedì 9 settembre 2019. Questa volta sarà lei ad avere tutti i riflettori puntati addosso, mentre Serena avrà il compito di sostenerla da casa. “Non mi sono mai messa in mezzo”, ha sottolineato invece la speaker di RDS sui social in seguito allo scoppio della polemica da parte degli haters. Molti infatti non hanno visto di buon occhio il suo coinvolgimento in TVOI, quasi come se avesse voluto raccomandare Carolina con la propria popolarità. “Ho evitato proprio di apparire, sono andata solamente ai live in quanto mia figlia mi voleva vicino”, ha subito aggiunto scagliandosi in seguito contro lo stesso J-Ax, che dopo aver salvato la Russi nel primo live, ha preferito farla fuori nel corso della trasmissione.

Carolina Russi: italiani attenti al suo talento…

Il talento di Carolina Russi è sempre stato all’attenzione degli italiani e di sicuro è riuscita a farsi le ossa da sola nel mondo della musica, nonostante sia a tutti gli effetti la figlia di Anna Pettinelli. Forse l’edizione di The Voice of Italy che le ha permesso di debuttare sul piccolo schermo verrà ricordata più che altro per la presenza di Suor Cristina, che tra l’altro faceva parte dello stesso team della Russi, sotto la guida di J-Ax. E forse anche per le polemiche scatenate dalla madre speaker, nota voce di RDS, proprio per via della decisione del giudice rapper di preferire Valerio Jovine a sua figlia. Per la Pettinelli sarà motivo di scontro con J-Ax a mezzo social e nel calderone, ricorda Blogo, finirà anche la stessa Suor Cristina. “Che le fareste cantare? Soul? Ma fatemi il piacere!”, sbotterà infatti in seguito la speaker rivelando anche di non credere alla possibilità che la suora potesse trovare vita facile in radio. Il componente dei 99 Posse sceglierà invece in seguito di tenere in considerazione Carolina per il singolo Penso, che vanta una featurette della giovane cantante. Non si può dire infatti che Carolina non abbia una voce interessante, anche se negli anni successivi alla sua partecipazione al talent, il suo nome è spuntato fuori sui siti di gossip per via della sua presunta storia con Luca Tudisca di Amici 14.

