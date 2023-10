CAROLINA RUSSI, FIGLIA ANNA PETTINELLI/ Lei: “Vorrei diventare nonna, ma non è pronta per un figlio”

Nell’intervista rilasciata a Verissimo, Anna Pettinelli torna a parlare del suo rapporto con la figlia Carolina Russi, facendo un’importante rivelazione: sta per lasciare casa per andare a vivere da sola. Una novità che non sa ancora come affrontare. “Mia figlia, finalmente per lei, va a vivere da sola, io non so come prenderla. Prima di Natale non se ne parla. Girerò per casa chiamandola. Tornando a casa non la troverà. Dopo 31 anni sarà tostissima, ma è giusto che sia così. Devono crescere, è giusto così. Io sono andata via di casa a 18 anni, ma erano altri tempi, contesti completamente diversi”.

Riguardo il loro legame, Anna Pettinelli aggiunge: “Siamo state da sole per trent’anni, per questo c’è un legame fortissimo. Ha conosciuto i miei uomini e li ha bacchettati tutti”. Inoltre, si dice pronta a diventare nonna: “Ma mia figlia non ci pensa nemmeno, poi è single. Non vedo l’ora di viziarlo, mi piacerebbe moltissimo, ma non è ancora aria”. (agg. di Silvana Palazzo)

Carolina Russi e il rapporto con la mamma Anna Pettinelli

Carolina Russi è la figlia di Anna Pettinelli. Tra le due c’è un bellissimo rapporto con la ragazza che ha confessato: “sono pazza di mia madre!”. Proprio così, Carolina è la figlia della conduttrice e speaker radiofonica conosciuta anche per il ruolo di prof di musica nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La ragazza ha più di 30 anni e, dopo una laurea in Lingue e Culture Moderne all’Università, ha iniziato a lavorare proprio nel mondo della musica. Il canto e la musica sono le sue più grandi passioni che ha saputo trasformare anche in un lavoro, visto che lavora come come speaker radiofonica su Radio Zeta. Sui social si definisce così: “anarchica composta, nerd in incognito, sognatrice di dolci” e racconta “Ah, un tempo cantavo”.

Mamma e figlia hanno un bellissimo rapporto come ha confermato proprio la giovane speaker: “sono pazza di mia madre!. Non glielo dico spesso, ma più per timidezza che per altro. Mi ha fornito così tanti stimoli e insegnamenti che non finirò mai di ringraziarla. Mi ha insegnato che il rispetto viene prima di qualsiasi cosa, anche se io non sarò mai libera quanto lei. Lei fa sempre quello che vuole e non teme alcun giudizio. Ha visto che cosa ha fatto ai capelli? Quando le ho manifestato il mio disappunto mi ha risposto: “Sei sempre così seria. Tu non ti sai divertire!”.

Carolina Russi e il difetto della mamma Anna Pettinelli

Non solo pregi, Carolina Russi ha confessato anche un grande difetto della mamma Anna Pettinelli: “vuole avere sempre ragione! E poi ha il vizio di lamentarsi. Ripete, come un disco rotto, che è stanca. Poi se passa un solo giorno a casa impaurisce. È in grado di rifare i letti con me dentro. Ma è la persona più buona che abbia mai conosciuto in vita mia anche se ha accettato uno dei reality più crudeli. È grande, adulta e vaccinata. Se ha scelto di mettersi in discussione in un programma come quello, avrà considerato tutti i rischi e pericoli. O almeno spero”.

Anche la mamma è legatissima alla figlia di cui ha raccontato a Verissimo: “io e suo padre ci siamo separati che aveva 9 mesi, ma abbiamo fatto l’enorme sacrificio di condividere la stessa casa per lei. Poi lui si è innamorato e giustamente ha lasciato la casa quando Carolina aveva 10 anni. Poi a breve lei mi lascerà, perché le abbiamo preso un appartamento. Adoro mia figlia”.











