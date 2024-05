Chi è Carolina Russi figlia di Anna Pettinelli/ Speaker in radio sulle orme della madre “Nata con le cuffie”

CAROLINA RUSSI, “NON PENSAVO DI FARE RADIO: POI E’ SCATTATA LA MAGIA DI…”

Chi è Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli, e cosa sappiamo del loro rapporto? Questo pomeriggio l’insegnante di canto di “Amici” tornerà nel salotto televisivo di “Verissimo” e l’occasione sarà ghiotta non solo per scoprire qualcosa di più sulla sua relazione sentimentale su cui si era aperta di recente ma anche per parlare della sua unica figlia, nata da una precedente relazione e che col tempo ha scelto di seguire le orme della madre, intraprendendo una fortuna carriera radiofonica. Ma chi è il padre di Carolina Russi Pettinelli (questo il cognome completo della donna che ha scelto di portare anche quello materno) e come mai la storia dell’uomo è finita dopo poco tempo?

Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli, classe 1992 oggi è un’affermata speaker radiofonica: dalla madre, leggendo il suo curriculum, si capisce che ha ereditato non solo la passione per questo lavoro ma anche la verve e l’esuberanza quando va in onda. Tuttavia del padre della oggi 32enne la Pettinelli non ha mai svelato il nome, limitandosi sempre a fornire pochi dettagli su quello che è oggi il suo ex marito: di certo sappiamo che il matrimonio era durato poco dal momento che nell’arco di pochi mesi i due erano già arrivati alla comune decisione di separarsi e comunque quando la piccola Carolina aveva ancora solo nove mesi. Nonostante questo la coppia aveva deciso di condividere la casa per crescere la figlia fino ai 10 anni, quando l’uomo aveva lasciato l’abitazione.

LA FIGLIA DI ANNA PETTINELLI E’ FIDANZATA? “IN AMORE COME BRIDGET JONES”

Anche se non conosciamo molto altro sul padre di Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli, si apprende da diversi articoli che parlano della loro famiglia che il rapporto tra la 32enne e il genitore è buono e che non fa parte del mondo dello showbiz a differenza delle due donne. A proposito della speaker di Radio Zeta e del gruppo RTL 102.5 sappiamo che, dopo aver studiato Lingue e Culture Moderne a Roma, aveva partecipato all’edizione 2014 di “The Voice of Italy”, mettendo in mostra le proprie doti canore e musicali (oltre che attraverso il proprio canale YouTube), prima di decidere di voler seguire lo stesso percorso della mamma e lavorare in radio. “Nata con le cuffie” e “musico-centrica” si legge nella bio sul sito di RadioZeta, e che prima non aveva mai pensato di voler fare la radio: “Poi un giorno ha acceso il microfono, per l’intuizione di qualcun altro, ed è accaduta una piccola magia: non c’era nessun altro posto al mondo in cui avrebbe voluto essere da lì ai prossimi 50, forse 60 anni”.

Se della vita sentimentale di Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli, non si conosce molto e possiamo dire che -a meno di sorprese e delle smentite ai rumors che circolavano su di lei qualche tempo fa sull’amicizia con Edoardo Donnamaria del GFVIP 2023- sia al momento single, molto di più sappiamo del rapporto con la madre. “La amo alla follia, Carolina è l’unica persona per cui provo un amore incondizionato” aveva detto la Pettinelli accennando a una relazione davvero viscerale tra di loro. “La vita sentimentale? Fino a due anni fa sembrava una commedia romantica, ora sembro più Bridget Jones… Forse sono io il problema!” aveva scherzato Carolina che nel salotto di “Verissimo” era rimasta abbottonata sul tema ‘corteggiatori’. “L’unica che sa farmi piangere a secco è mia figlia. Io penso che sia cresciuta ma non abbastanza. Sono stata fortunata, non l’ho mai recuperata ubriaca alle 4 di notte in discoteca”.











