Carolina Russi, chi è la figlia di Anna Pettinelli/ È una cantante ed ha partecipato a…

Chi è Carolina Russi? il suo cammino a The Voice

Carolina Russi è la figlia della speaker radiofonica e insegnante di Amici, Anna Pettinelli. Proprio come la madre, anche lei ha deciso di intraprendere la strada del mondo dello spettacolo, ma grazie alla musica. Carolina è una ragazza di 28 anni ed è la figlia che la speaker ha avuto con il suo primo compagno. Ha studiato lingue e culture moderne ma la musica è sempre stata la sua passione; nel 2014 decide quindi di partecipare a The Voice ed entra nel team di J-Ax, ma purtroppo a vincere l’edizione quell’anno fu Suor Cristina, evento paradossale dato che Carolina raccontò che a farla appassionare al mondo della musica fu proprio una suora, ovvero quella del famoso film “Sister Act”.

Dopo l’eliminazione della figlia da The Voice, Anna Pettinelli, che come molti sanno, ha un carattere molto vivace, scrisse su Twitter: “Difficilmente le grandi radio passeranno un pezzo di Suor Cristina, ma c’è sempre Radio Maria”. Carolina invece, non si è fatta scoraggiare, ha continuato a cantare e suonare pianoforte e chitarra sul suo canale youtube, per poi lavorare all’interno della rubrica “Volere Volare” di Domenica In.

Carolina Russi, la vita sentimentale e il legame col fidanzato della madre, Stefano Macchi

Riguardo alla sua vita privata, Carolina Russi sembra essere molto riservata e al momento pare non abbia un fidanzato. Nel 2014, l’anno della sua partecipazione a The Voice però, sul web c’erano dei rumors riguardo un possibile flirt tra lei e Luca Todisca, ex allievo di Amici di Maria De Filippi; flirt che però non fu mai confermato dai diretti interessati, che sul web avevano dichiarato di essere solo amici. Oltre al padre, di cui non conosciamo nulla, l’unico uomo nella sua vita pare essere proprio il compagno della madre, Stefano Macchi.

La stessa Carolina infatti, aveva dichiarato sui social che lei, Anna e Stefano sono una famiglia da quando lui quattro anni fa ha iniziato a vivere a casa loro. Dopo la separazione della Pettinelli dal padre di Carolina, Stefano è stato il suo primo fidanzato e a quanto pare, Carolina gli vuole molto bene, perchè è riuscito e continua ancora a prendersi cura e amare sia la madre che lei stessa, inoltre è una persona molto gentile, che sa tenere testa con dolcezza e pazienza il carattere forte delle due donne.











