Carolina Sansoni, chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso/ Prima di lei, amore tossico: “Mi distrusse la vita”

Carolina Sansoni, chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso

Carolina Sansoni è la fidanzata di Tommaso Paradiso. Romana, classe 1989, Carolina Sansoni è un’imprenditrice: La coppia sta insieme da diversi anni e vivono la storia in modo discreto e riservato. I due sono innamoratissimi e con lei, il cantautore, ha trovato la propria stabilità sentimentale. Tuttavia, prima di incontrare e innamorarsi di Carolina, diversi anni fa, Tommaso Paradiso ha vissuto un amore tossico. A raccontarlo è stato lo stesso Tommaso all’interno del podcast One More Time Podcast. Nel corso della lunga intervista, Paradiso si è aperto parlando del suo passato sentimentale.

“Avevo 17-18 anni quando mi fidanzai per la prima volta. Siamo stati insieme per 4-5 anni, non ricordo esattamente. E lei veramente mi distrusse la vita in quegli anni, era morbosa, ossessiva. Lì sono stato veramente male. A 22-23 anni mi lasciai con questa ragazza e riscoprii il mondo, riscoprii la musica, la vita, la gioia”, ha raccontato l’artista.

Tommaso Paradiso e l’amore con la fidanzata Carolina Sansoni

Tommaso Paradiso, pur essendo molto schivo e riservato, in alcune interviste, ha parlato spesso del rapporto con la fidanzata Carolina Sansoni con cui ha trovato un equilibrio sentimentale. La coppia, infatti, vive il rapporto lontano dalle luci dei riflettori condividendo in poche occasioni contenuti di coppia. “Per me la felicità sono quelle cose che tutti noi consideriamo banali, ma che non lo sono. L’amore, l’amicizia, una cena, la famiglia, la chitarra, il pianoforte, lo sport. Abbiamo creato un sistema per cui vale la pena vivere ancora. Ed è a queste che mi aggrappo. Il mio quotidiano”, aveva detto in un’intervista rilasciata tempo fa a Io Donna.

vivendo il rapporto con la fidanzata Carolina nella quotidianità, dunque, Tommaso Paradiso non solo è sereno e felice, ma riesce anche ad avere l’ispirazione per scrivere nuove canzoni.











