Carolina Sansoni, compagna Tommaso Paradiso/ “Lei è la mia normalità”

Stanno insieme ormai da quattro anni, sono felici e formano una delle coppie più amate dai fan, di chi stiamo parlando? Ma di Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso. L’ex leader dei TheGiornalisti questa sera sarà sul palco di Pio e Amedeo in Felicissima Sera ma al suo seguito questa volt non ci sarà la sua amata Carolina, la donna con la quale condivide la sua vita dal 2017, da quel giorno in cui ha avuto modo di conoscerla ad una partita di calcetto e non l’ha mai più fatta andare via. Classe 1992, la Sansoni è nata a Roma dove, dopo gli studi liceali, ha deciso di trasferirsi a Londra per studiare Comunicazione & Marketing salvo poi tornare all’Istituto Marangoni per perfezionare la sua formazione. In realtà Carolina Sansoni non si è mai fermata fino a quando non ha incontrato Tommaso Paradiso.

Carolina Sansoni, compagna Tommaso Paradiso, chi è e cosa fa nella vita?

Dopo un periodo in KPMG, Carolina Sansoni ha iniziato a lavorare nel settore commerciale di un’agenzia di pubblicità e ufficialmente si occupa di marketing e social e nel frattempo ha fondato la start up Denoise Design, un e-commerce dedicato ai designer di moda emergenti. Ciliegina sulla torta è il lavoro che ha dedicato alla narrazione social del mondo del lavoro con il progetto Talkin Pills. Insieme alla socia Ludovica Tofanelli, ha aperto una pagina che mira a creare ‘un ponte tra i giovani e il mondo del lavoro’ portando una serie di problematiche, job alert e interviste che possano ‘colmare il gap sulle nuove professioni e fare informazione in modo chiaro, utile e semplice. L’esigenza nasce davvero da chi ci segue e dalle domande che i giovani si pongono ogni giorno per il loro futuro’ – come ha spiegato la stessa Carolina Sansoni. Nonostante il suo lavoro, Tommaso Paradiso ha spiegato più volte che “Carolina è la sua ragazza normale” e proprio a ei ha dedicato Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore.

