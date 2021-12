Carolina Sansoni, fidanzata di Tommaso Paradiso/ Il primo incontro a una partita

Un vecchio detto attribuito a Virginia Woolf parlava di quanto sia importante avere al proprio fianco una grande donna per un uomo di successo. Una situazione che si addice appieno a quanto sta succedendo a Tommaso Paradiso, uno dei cantanti più apprezzati dai giovani.

Al fianco dell’artista c’è infatti dal 2017 Carolina Sansoni, una ragazza che non ama certamente vivere alla sua ombra. Nonostante sia ancora giovanissima (è nata nel 1989), lei si sta ritagliando infatti soddisfazioni notevoli in ambito lavorativo, oltre a essere un’influencer che vanta un seguito importante sui social.

Carolina Sansoni ha rubato il cuore a Tommaso Paradiso

Carolina Sansoni è da sempre una che non ama trascurare i dettagli, anche negli studi. Lei si è infatti diplomata alla scuola americana di Roma conseguendo il titolo a soli 17 anni, per poi trascorrere un periodo a Londra per specializzarsi in Marketing e Comunicazione. Una volta tornata nel nostro Paese, si è specializzata all’istituto di Moda Marangoni, per poi trasferirsi a New York.

In questi anni ha avuto la possibilità di lavorare per un’azienda importante come KPMG, oltre ad avere lanciato, insieme, a un’amica una start up denominata Denoise Design. Il primo incontro con Tommaso Paradiso risale al 2017 a una partita di calcio a cui entrambi facevano da spettatori. Per il cantante è stato un vero colpo di fulmine: “Tutte le cose più belle mi sono sempre successe d’estate – aveva raccontato l’ex frontman dei The Giornalisti a TPI -. Ho trovato la ragazza ‘normale’ che cercavo. Con ‘normale’ intendo una lontano dai riflettori. Per il resto è tutt’altro che normale: è bellissima”.

